Rojo, blanco y muchos grises

Este trabajo comenzó distribuyéndose de forma gratuita en redes y ahora la editorial Bang ha tenido la maravillosa idea de publicarlo como novela gráfica. El apartado visual es una delicia, algo que no extrañará a los lectores habituales del autor. Su dibujo, muy orientado hacia el público infantil, tiene una acusada vertiente geométrica. Al clásico modelo estilizado heredado de Bruguera o del TBO, Linhart le añade otras capas más cultas, con una clara inclinación hacia lo abstracto, la repetición rítmica y un formalismo que en ocasiones puede enfriar su labor. Algo que en esta obra, ambientada en Suecia, resulta muy conveniente. En la estela del éxito conseguido por ciertas ficciones literarias y audiovisuales, se nos traslada a un pueblo sepultado por mantos de nieves que parecen perpetuas, para descubrir bajo esas heladas superficies capas y capas de mentiras, secretos y mal rollo.

Vaya por delante que me parece un trabajo excepcional. No se trata sólo de presentar personajes estrambóticos, jugar a la denuncia social y ecológica o acumular preguntas. Linhart entreteje un guión lleno de recovecos en el que al final todo queda explicado, se aclaran los misterios y hasta la más mínima hebra del relato es anudada en un ejercicio de sabiduría narrativa realmente brillante. No soy un gran fan de la novela negra, básicamente porque me cuesta recordar a los diferentes personajes y por tanto seguir el hilo de la trama. Pero cuando se hace bien, como aquí, mis reticencias desaparecen. Linhart se toma su tiempo para presentarnos a la nutrida fauna que habita ese pueblo aislado que está en el centro de su historia. El clásico microcosmos donde cabe de todo, del padre maltratador a la policía que tiene encuentros nocturnos con zorros, un japonés expatriado o el niño que era un adulto y fumaba. El autor hace algo más que trastear con personajes exóticos y más o menos excéntricos. Lo notamos desde las primeras páginas, cuando conocemos al protagonista. Se trata de un detective (un inspector de seguros, para ser más precisos) que contiene dentro de sí a dos personajes, como Holmes y Watson en un solo paquete. Esta idea, que se representa visualmente desdoblando la figura y haciendo que una personalidad hable con la otra, es mucho más que una ocurrencia. Se nos traslada al pasado donde vemos algunos de los sucesos que provocó ese desdoblamiento y sus consecuencias en el desarrollo psicológico del héroe. Creo que uno de los grandes hallazgos de la obra es la conexión entre los errores y pecados en el pasado del protagonista y su voluntad de hacerlo mejor en el presente. Linhart construye muy bien un personaje complejo y atormentado pero no condenado. Todo gira alrededor de la redención y las segundas oportunidades, algo muy de agradecer. Mientras, en el presente, asistimos a la investigación del asesinato alrededor del cual gira toda la obra. Un hombre con la cara destrozada y sin manos. Conocer a sus vecinos es construir una lista de sospechosos que no parece acabar nunca.

Todo ello, como decía al principio, servido con el sintético y fenomenal dibujo de Linhart, en esta ocasión con una gama de color muy contenida y ajustada a las circunstancias. Parece dictada por la regla del 60-30-10. 60% para el tono dominante, el que crea las atmósferas, un oscuro gris azulado, 30% para el tono de contraste, un amarillo verdoso muy suave que emplea en las partes más claras, y, finalmente, el 10% para el acento, lógicamente en rojo. El resultado es estupendo y de gran eficacia narrativa.

Todo funciona bien y se lee con interés en una obra tan seria y madura como recomendable. No se la pierdan.

Suscríbete para seguir leyendo