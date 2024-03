Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 14 de marzo de 2024

Paradís

Pep Bonet

Disset

30 euros

L’autor, el fotògraf Pep Bonet documenta per primera vegada l’illa de Mallorca i la seva gent, des d’un punt de vista íntim, personal i poètic. Explora mitjançant la fotografia la relació entre els mallorquins i la natura que els envolta, lluny dels tòpics de la Mallorca turística. Molts referents de la cultura de Mallorca, es posen en mans de Bonet per a protagonitzar les imatges del llibre.

Paradís, de Pep Bonet / DM

L’infern d’en Joan de Can Puig

M. Llompart i T. Canyelles

Nova editorial Moll

10 euros

Joan Llompart Garau (1903-1980), de Can Puig, migrà a França cercant una vida millor. En plena Segona Guerra Mundial, col·laborà amb La Résistance fins ser delatat i detingut el maig de 1944. Transferit als camps de Buchenwald i Plömnitz, fou humiliat i torturat juntament amb desenes de milers de persones. Gràcies a la solidaritat entre els presoners, sobrevisqué l’infern nazi.

L’infern d’en Joan de Can Puig, de M. Llompart i T. Canyelles / DM

Revelacions d’un pare d’estar per casa

Àlex Cardona

Eumo

16 €

¿Cómo saben los relojes qué hora es? ¿Dónde estaba yo antes de existir? ¿Este señor es un payaso de verdad o va disfrazado? Estas son algunas de la preguntas a las que ha tenido que responder, con humor pero también con sinceridad, el autor de este libro, traductor de profesión pero sobre todo padre de dos niños tan curiosos como ingeniosos. Un buen regalo para el 19 de marzo.

McGlue

Ottessa Moshfegh

Alfaguara

18,90 €

A medio camino entre un cuento de piratas y un wéstern, la primera novela que escribió Ottessa Moshfegh transcurre en Salem (Massachusetts) en 1851. El marinero McGlue, tramposo y canalla, habla en estado de embriaguez desde la bodega del barco en la que está retenido. Divaga entre recuerdos borrosos y teje una fina línea entre la niebla del alcohol y las trampas de la memoria.

Estoy bien

David Sedaris

Blackie Books

22 €

Después del éxito de Calypso, Blackie Books publica en España la nueva obra de David Sedaris, maestro del humor cínico y tierno. Un relato que empieza con la llegada de la pandemia y que luego pasa a reflexionar sobre la muerte de su padre y el significado de quedar huérfano. Tan precisa como tierna, tan misántropa como humanista, Estoy bien es una pequeña obra maestra de Sedaris.

Dos veces en el mismo río

Sofi Oksanen

Salamandra

21 €

Dos años después de la invasión rusa de Ucrania, Sofi Oksanen se adentra por primera vez en la no ficción con una crónica sobre los crímenes sexuales de las tropas rusas en territorio ucraniano. Lo hace tomando como hilo conductor dos dramas separados por ocho décadas: el de su tía abuela, que enmudeció tras ser vejada por el Ejército soviético en 1944, y el de quienes hoy sufren ese destino.

Memorias de un artevitas

Ramón Matabosch

Sanguina

16 €

«Un artevitas es una persona que vive para vivir, porque sabe que solo se vive una vez», reza una canción de los británicos Noah and the Wale. Esa idea impregna la cincuentena de relatos recogidos en este libro entre biográficos y ficticios, realistas y disparatados, que el autor acompaña de una magnífica banda sonora que incluye a Radiohead, Astrud Gilberto, The Doors y Andrés Calamaro, entre otros.