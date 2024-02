Presentacions

01.

Dissabte de la setmana passada i en les pàgines d’opinió d’aquest diari, Alex Volney, llibreter i columnista, reflexionava sobre les llibreries. Vos recomano la lectura de l’article perquè paga la pena i sobretot venint signat pel qui ha estat president del gremi de llibreters de Mallorca.

02.

Seguim amb llibres. I amb llibreries, que altre temps anaven de la mà. Ara, quan la competència del porta a porta és tan gran, la cosa ha canviat. Aprofito per dir que mai de la vida serà el mateix el culejar entre estanteries i amb la guia de persones que en saben, que mirar per internet des del sofà. Entre els dos fets hi ha un abisme.

03.

A Mallorca tenim la sort de tenir bones llibreries i bones editorials. Segells que s’esforcen en treure interessants productes. Ahir mateix vaig poder participar en la presentació del darrer llibre de Josep Lluis Pol (company quinzenal de pàgina), a Santa Maria; un volum que reflexiona sobre els Seixanta i que ha editat El Gall. I dimarts de la setmana que ve aniré a la que farà Josep Antoni Mendiola a l’Espai El Tub de Palma, del seu darrer volum. Es tracta d’una recopilació d’escrits, ja publicats als mitjans de comunicació, sobre el teatre fet i vist a Mallorca. I venint de l’amic Mendi, segur que aportarà dades i serà un plaer llegir-lo. I és que l’amic és un dels grans coneixedors del món teatral illenc. Qui millor que ell per escriure’n!. Ho ha editat Lleonard Muntaner.