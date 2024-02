Sebastià Portell

Lleonard Muntaner. 11€

Basada en una història real i partint de la cançó popular creada per l’algaidí Bartomeu Memes, La mort de na Margalida canta el camí que fa Sebastià Company des de la innocència fins a la veritat, des de la tristor fins a la posteritat passant per la ràbia i la impotència, en un món aparentment llunyà, rural, on no totes les coses són com semblen i les persones amaguen secrets.

El tribunal de los secretos

Steven T. S./Teddy K.

Dolmen editorial. 49.90€

Este segundo volumen incluye la conclusión de la aclamada etapa de Steven T. Seagle (Superman, Sandman Mystery Theatre) y Teddy Kristiansen (Genio) en la versión Vértigo de House of Secrets, así como también la posterior miniserie House of Secrets: Facade y las páginas correspondientes a esta historia del ya aclamado clásico especial Winter’s Edge.

Una novel·la comercial

Ponç Puigdevall

Edicions de 1984. 20€

Una herencia puede convertirse rápidamente en fuente de conflictos en un clan. Todos creen tener derecho a todo y pocos dan su brazo a torcer, como ponen de manifiesto los Calvet , protagonistas de esta novela ambientada en Sant Feliu de Guíxols. Dice el autor gerundense que Georges Simenon le enseñó que la familia es «territorio propicio para el crimen», afirmación que este libro demuestra con creces.

Un frío de nieve

Jessica Au

Siruela. 15,95€

En Un frío de nieve, una madre y su hija se reúnen en Tokio para pasar unos días juntas. Pasean, comen en pequeños restaurantes, visitan templos, casas de té, museos… Y, mientras tanto, hablan. Pese a su aparente intrascendencia, su diálogo parece teñido de incertidumbre, ocupado por unos desasosegantes espacios vacíos que remiten a la misma pregunta: ¿cuál es la auténtica razón de su viaje?

Dorayaki

Durian Sukegawa

Chai Editora .19,50€

Dorayaki, traducida por primera vez al español, ha conmovido a miles de personas gracias a Una pastelería en Tokio, la adaptación cinematográfica que hizo Naomi Kawase. Sentaro, un joven solitario que pasa los días trabajando en una pequeña tienda de pasteles, conoce una tarde a Tokue, una anciana un poco excéntrica con la que termina entablando una inesperada y entrañable amistad.

Lloro porque no tengo sentimientos

Bárbara Mingo

La Navaja Suiza. 18,50€

En este volumen de artículos, Bárbara Mingo recorre la ciudad a la caza del detalle esclarecedor, dando por buena la definición del mundo como un acertijo. Pero, en mitad de la pesquisa, ese mundo puede transformarse en una pista de patinaje y la misión cambia de golpe. Los de Mingo son paseos por calles y, también, paseos por el lenguaje, juegos que se abordan con la esperanza de aprender algo.

Todos los ojos

Isobel English

Muñeca Infinita. 18,95€

Isobel English, seudónimo de la autora inglesa June Guesdon Braybrooke, escribió poco, pero lo que publicó fue de una calidad excepcional. Es el caso de Todos los ojos, una novela corta que juega con la vista y la perspectiva. Hatty no se siente a gusto en ningún sitio y menos aún entre su familia, que le ha asignado el papel de solterona. Hasta que viaja a Ibiza y allí descubre un misterio vinculado a su pasado.