Jardí de la Serra de Tramuntana

M’agrada entrar a les llibreries per ensumar i veure les novetats i llepolies que ocupen els aparadors, les taules i les prestatgeries. La meva curiositat inacabable agafa els llibres, en llegeix les cobertes i les contracobertes, en mira les solapes i en fulleja l’interior per saber què amaguen aquells tresors de paper. Pas un guster de culejar, de recercar, de treure un llibre d’una prestatgeria com si fos nou de trinca quan ja és una edició antiga o ensumar el paper i la tinta d’aquelles obres acabades d’arribar que em mostra un dependent amic que coneix els meus gusts.

D’aquesta manera vaig descobrir un llibre que no havia vist anunciat enlloc, que no coneixia per cap comunicació boca orella i que em va semblar des del primer moment que el vaig tenir dins les mans i el vaig començar a escorcollar a fons una obra necessària, magnífica i que s’avenia amb l’estat actual del meu esperit. Sí, estim apassionadament la natura. Sí, estic molt preocupat per l’emergència del canvi climàtic. Sí, no m’he aturat de lluitar des que tenc ús de raó (i desraó poètica) pel medi ambient i la seva conservació. Sí, pas una penada per la destrucció del territori, de la flora i de la fauna, especialment en llocs tan fràgils com les illes mediterrànies. Sí, Mallorca és un ca nostra que cal defensar sempre seguit del ciment, dels depredadors, dels mercaders de paisatges i vides, d’unes invasions turístiques incontrolades que desertitzen, destrueixen i maten d’una forma salvatge la casa de tots.

El llibre que em va emocionar es titula Guia botànica de la serra de Tramuntana (Gorg Blau Aventura), de Gabriel Vicens i Bartomeu Bonet.

Un treball seriós, pràctic, divulgatiu i engrescador.

Qui són els autors de la feta? Bartomeu Bonet, nat a Sencelles el 1959, químic, professor, muntanyenc i fotògraf. Docent en diversos instituts de secundària; amb més de 50 anys d’experiència, ha fet senderisme, escalada, descens de torrents i, sobretot, s’ha dedicat a estudiar i fotografiar in situ les plantes de la serra de Tramuntana. Ha publicat El llibre de la neu i, amb el seu company, La flora de la Tramuntana.

Gabriel Vicens, nat a Inca el 1961, és biòleg, professor i polític. Ha estat docent en nombrosos camps: de Biologia a secundària, al Departament de Filologia Catalana, a la Càtedra Ramon Llull. Regidor de l’Ajuntament de Llubí i conseller de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears. Ha publicat Diccionari de biologia per a l’ensenyament, Català científic per a les ciències de la vida i el llibre sobre la flora tramuntanera.

Amb aquestes sintètiques biografies es pot comprovar que són dues persones amadores de la divulgació científica, que han estudiat a fons una mostra significativa de les plantes que formen el jardí de la Serra i que ens ofereixen el resultat dels seus treballs i dies en un llibre tan pràctic com bell. Ells han trescat contínuament per les muntanyes, han localitzat i identificat les diferents espècies de plantes, han esperat la seva floració, han planificat rutes botàniques, han escrit descripcions tan exactes com acurades, ens han ofert un àlbum de meravelles amb criteris pedagògics i didàctics que poden fer servir tant els que s’aventurin en persona a seguir els itineraris que ens descriuen com els que des de la lectura vulguin aprendre un conjunt de coneixements geològics i biològics sobre aquesta serralada de 1.067 quilòmetres quadrats i, sobretot, vulguin conèixer més les plantes d’aquest espai amb la descripció d’unes 160 espècies de la flora vascular presents a la serra de Tramuntana. Han cercat un equilibri entre el rigor científic i la divulgació dels coneixements bàsics perquè puguem caracteritzar les plantes silvestres i, d’aquesta manera, si identificam i coneixem les plantes, les podrem valorar de bon de veres i serem conscients d’un fet essencial: cal preservar-les. Cal preservar des del punt de vista ecològic comunitats vegetals molt valuoses i on sobreviuen moltes espècies endèmiques animals i vegetals. Cal preservar replans i vessants de muntanya, penyals i roquissars, balmes, boscs i garrigues, torrents i barrancs. Cal preservar tres paratges naturals: el monumental torrent de Pareis, les fonts Ufanes i les reserves naturals especials, integrals, i els lloc d’interès científic. Cal preservar l’illa de la Dragonera, que va ser declarada parc natural el 1995. I també els autors ens recorden que la serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO en la categoria de paisatge cultural el 2011 com a reconeixement de la singular simbiosi establerta durant segles entre l’activitat humana i la naturalesa. Cal preservar aquest patrimoni únic i irrepetible de la superpoblació, dels incendis forestals, dels usos recreatius abusius del medi, de l’ocupació turística descontrolada, dels canvis sobtats de l’activitat agrària, de la contaminació, de la pressió herbívora de les cabres salvatges, dels desequilibris ecològics, de tantes amenaces que ataquen arreu arreu.

Una estructura pràctica i senzilla.

A la guia les 160 espècies vegetals són identificades pel nom científic i els noms populars més utilitzats a l’illa de Mallorca. Les fotografies donen les característiques i les parts distintives de cada espècie i mostren la planta en l’època de floració. Les descripcions de les espècies són sintètiques i volen ajudar al reconeixement i identificació de cada planta.

La guia inclou tretze itineraris botànics per la serra de Tramuntana. Han estat escollits de manera que siguin representatius dels diferents hàbitats de la serralada i incorporin les principals espècies. Són molts diversos, alguns molt fàcils i d’altres més llargs i complicats. Els autors demanen sempre que els excursionistes s’informin de la meteorologia i segueixin les normes de seguretat.

Hi ha també un glossari que té per finalitat facilitar la comprensió de la terminologia botànica. I també hi ha unes pautes senzilles d’identificació que ajudaran a reconèixer les diferents espècies.

Aquesta Guia botànica de la serra de Tramuntana és un llibre amic de capçalera que ens ajudarà a sensibilitzar-nos amb la gran riquesa vegetal de plantes i flors del jardí tramuntaner que tenim al costat i que recorrem a peu o amb màquines diverses i que no veiem, que no estimam, que no gaudim, que no ensumam, que no sentim, que no sabem que és un conjunt d’espècies del jardí de l’Edèn mallorquí per fer-nos més savis, més rics, més pensadors, més feliços.

Gràcies, Gabriel Vicens i Bartomeu Bonet, per ajudar-nos a sentir i a pensar!