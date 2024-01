Carme Bennàssar

Documenta, 12 euros

La contemporaneïtat, allò que pertany a l’època actual, enllaça amb la tradició poètica, el sonet, que reneix un cop més per conso­lidar-se com una forma plenament actual. Carme Bennàssar s’apodera de la tradició, de l’estructura clàssica per excel·lència que lliga dos quartets i dos tercets, amb uns versos que escapen de l’obvietat i que fan més actual que mai un vers de J. V. Foix.

Amb la melsa a la butxaca

Eva Ortega

Adia, 12 euros

Expliquen que la melsa és l’òrgan que renova la sang, adverteixen que la melsa canta totes les notes que van de la melancolia a la ràbia, corre el rumor que és una ampolleta de vidre en forma de cor que es pot ficar còmodament a la butxaca, prediuen que el que és bo per al fetge és dolent per a la melsa, asseguren que també és la patxorra, i una bufanda!

Li diré Llibertat

Joan Bibiloni

La Campana, 22,90 €

En noviembre, Joan Bibiloni se jubiló tras 43 años como médico, los últimos 38 en Sóller (Mallorca). Ahora debuta como escritor con esta novela, finalista del Premi Pin i Soler y que empezó hace 10 años, sobre un joven que a principios del siglo XX pone rumbo a Cuba. «Es una gran rondalla», dice el autor, que de hecho ha añadido 12 rondalles breves que ha escrito a partir de historias reales.

Me llamo cuerpo que no está

Cristina Rivera Garza

Lumen. 22,90 €

El adjetivo que mejor define la poesía de Cristina Rivera Garza, una de las escritoras más relevantes de la actual literatura latinoamericana, es «indómita», porque quiebra los géneros. Ahora, y por primera vez en un solo volumen, llega a España su Poesía completa, con un sinfín de formas que van desde los tuits y los posteos hasta los textos comunales, los telegramas y las bitácoras.

Historia de la mujer caníbal

Maryse Condé

Impedimenta, 23,95 €

La última novela de Maryse Condé, la 12ª, es una pequeña joya ambientada en la Sudáfrica posapartheid. Una historia sobre la supervivencia y la soledad, donde la autora guadalupeña condensa la sabiduría, la belleza y la rabia de toda una vida para contar el dolor de una mujer, Rosélie, tras el asesinato sin resolver de su pareja durante veinte años. Un relato de desarraigo y lucha.

La soldada

Paulina Tuchschneider

Periférica, 14,50 €

Paulina Tuchschneider presta su voz a la tragicómica (anti)heroína de esta novela para dar cuenta, con franqueza, ironía y humor, de su traumático paso por el Ejército de Israel mientras cumplía el servicio militar, obligatorio para mujeres y hombres en ese país. De fondo, el sordo rumor de la contienda del Líbano de 2006, en la que Israel luchó contra Hezbolá, su enemigo declarado.

Fe, esperanza y carnicería

Nick Cave

Sexto Piso, 23,90 €

Tras una larga temporada sin conceder entrevistas, Nick Cave reflexiona sobre la fe, el arte, la música, la libertad, el amor y el duelo en esta larga conversación con el periodista Seán O’Hagan. El músico se sumerge en su vida, desde su infancia temprana hasta la actualidad, en sus amores, su ética del trabajo y la profunda transformación que ha sufrido su existencia en los últimos años.