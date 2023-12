Es matemática y dona classes a la Universitat de Valladolid en el departament de Matemàtica aplicada. Els seus treballas com a divulgadora de la ciència són prou reconeguts. Li agrada relacionar la matemàtica amb l’arquitectura i ha treballat en particular el gòtic i en especial la Seu de Mallorca. Fa uns dies va venir a Mallorca, convidada per la Societat Balear de Matemàtiques per tal de celebrar el solstici d’hivern.