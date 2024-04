La sípia és un dels mol·luscs més assequibles i que es troben als mercats al llarg de tot l’any. Dins la nostra cuina, és molt utilitzada per al fons d’un arròs, una caldereta o un guisat amb peix o marisc. Amb molt més protagonisme, és present a plats coneguts, com la sípia amb ceba, amb salsa i amb pilotetes, i d’altres menys habituals, com el bacallà amb sípia, o dins el farcit d’unes panades. Entre els aliments habituals d’aquest cefalòpode s’hi troben petits mol·luscs, crancs, peixos petits i altres sípies. El seu bec resulta una capoladora, capaç d’ajudar-la a mastegar animals vertebrats.

Ingredients: Sípies, ous, patates, ceba abundant, tomàtiga, alls, julivert, oli, llorer, sal i brou de peix. Opcionalment, en temps de primavera: pèsols i carxofes. Preparació: Aprofitarem algun brou de peix sobrant o en prepararem un, amb els ingredients habituals, donant prioritat al peix roquer i al gerret. En tots els casos, farem un brou amb un bull curt, no més enllà dels 15 minuts.

Posarem les sípies, netes i tallades en trossos regulars dins una greixonera al foc, molt moderat, sense gens d’oli. Poc a poc aniran amollant el seu suc. Anirem remenant les sípies, adesiara, perquè no s’aferrin.

Quan s’hagin begut el seu propi suc hi afegirem un bon raig d’oli i les començarem a sofregir.

Al cap d’uns minuts hi afegirem tres cebes tallades en juliana fina i anirem remenant.

Pocs minuts després hi afegirem dos alls tallats molt finets.

Quan la ceba estigui bastant cuita, hi agregarem una bona quantitat de tomàtiga, pelada i capolada. Salarem al gust. Hi afegirem una fulla de llorer i un poc de julivert capolat.

Uns minuts després, quan ja s’ha fet la salsa, hi introduirem brou de peix suficient, però no en excés, sempre seríem a temps d’afegir-ne més. Ho deixarem coure uns 20 minuts.

Passat aquest temps, hi afegirem patató (fregit prèviament) o patates tallades a cantons.

Si n’és el temps, hi afegirem pèsols i carxofes negres tallades per la meitat.

Quan les patates siguin gairebé cuites hi distribuirem els ous bullits xapats per la meitat amb el vermell mirant cap amunt. Hi escamparem una picada fina d’all i julivert.

Aquesta recepta està redactada a partir de la que ens va explicar Margalida Mas Ginard de sa Ràpita (Campos. 1931).