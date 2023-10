Literatura en sentit ample

1. Durant el passat cap de setmana va tenir lloc a Magaluf, sí, a Magaluf, una nova edició del Flem (Festival de literatura expandida Magaluf), que, com ja és habitual, va fer que moltes persones (més de set mil) s’acostassin a aquest indret de fama una mica grisa, per escoltar i veure de prop personatges que tenen molt a dir.

Entre les diferents sessions, em quedo amb la que dirigí Sebastià Portell, de cada vegada més sòlid, i que va tenir com a participants Biel Mesquida i André Aciman, autor, aquest de l’exitosa novel·la convertida en pel·lícula Call me by your name.

Pels dos ponents, la literatura va cada vegada més cap a un mestissatge que farà que els estils i les formes es mesclin. Segons Mesquida, que presenta el seu nou llibre Passes per Palma dimecres que ve a Can Balaguer a les 19h: «el monòleg, el llibre de viatges, la poesia, la novel·la, el teatre, l’assaig... es constituiran en un tot sòlid».

2. Un dia abans d’assistir a aquest acte organitzat, com tots els del Flem per Rata Corner, vaig anar al Teatre Principal de Palma a veure la funció que Estudi Zero ha preparat a partir de textos d’Antonina Canyelles. El gran manicomi és el títol de l’espectacle que no fa més que posar en valor les paraules, els aforismes i la poesia d’una de les autores nostres més vigents, modernes i enginyoses. Gran, grandiós el projecte, molt ben enllaçat, treballat, produït i interpretat, però més gran encara l’obra de n’Antonina. Sense els seus versos, aquest producte, que recomano sense reserves, no hauria existit. Gràcies, Estudi Zero, gràcies, Teatre Principal per la producció, i gràcies, Antonia per escriure el que has escrit.

Amb projectes com aquest la tesi de Mesquida va camí de ser demostrada.