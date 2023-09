La literatura del autor local y el desplazado

Dimos la bienvenida al libro de Greta García Solo quería bailar (Tránsito, 2023) por la frescura y su ambición lingüística al abandonarse a todos los modismos posibles. O al menos a aquellos que aparecían con normalidad y no forzados. La autora nació en Sevilla. Así pueden entender el sentido que tiene leer la forma fonética que acostumbramos a escuchar en la capital andaluza si el personaje es sevillano o la localización de la historia es Sevilla. Fue una alegría la llegada de ese libro a las estanterías de las librerías ya que abría un debate sobre los límites de las formas o el propio lenguaje neutro.

En esa moda, que conecta con la idea del escritor ectópico, aquel que crea, inventa, escribe desde un espacio que no es el suyo, el autor desplazado en el que profundiza la doctora en Teoría de Literatura y Literatura Comparada, Lucia Hellín Nistal, en su libro La literatura de los desplazados (Villa de Indianos, 2023), nos surge la duda también periodística sobre hasta dónde debemos llegar. Por ejemplo, en ABRIL publicamos una entrevista con Claudia Piñeiro realizada por nuestra colaboradora y también escritora Mariana Sández. Es una charla entre dos autoras argentinas que no puede desarrollarse en la farsa de un idioma neutro. ¿Qué hacemos al editarlo como suplemento de libros? Debo confesarles que hace diez años no habría dudado en transformar muchas expresiones en el lenguaje neutro habitual. Pero los momentos son cambiantes. Para bien. Así que la charla mantiene la frescura de dos escritoras dejando que sus modismo, sus localismos, sus peculiaridades las acerquen. Así expresiones como “acá”, “racionalizás”, “escribís” o “ordenás” se pasean por las respuestas de forma cotidiana. No tanto en las preguntas. La razón está en los cambios que surgen en el escritor desplazado. Para profundizar les recomiendo la obra de la doctora Hellín citada. Un tema fascinante.