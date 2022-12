Els reis porten llibres: Cartes màgiques

Heu rebut mai una carta del Pare Noel ? Heu escrit alguna vegada una carta en nom del Pare Noel?

Doncs hi ha constància escrita que uns infants en particular en reberen i que establiren una relació epistolar amb aquest personatge singular. Aquest fou el cas dels quatre germans Tolkien.

Abans del Hobbit i del Senyor dels Anells J.R.R. Tolkien dedicà la seva imaginació i la seva fantasia als seus infants, Jhon, Michael, Christofer i Priscilla, i els delectà i motivà amb Cartes del Pare Noel. Cada desembre des de 1920 fins a 1940 arribava al domicili dels Tolkien un sobre amb segell del Pol Nord on trobaven una carta dirigida a ells personalment i signada pel Pare Noel. Durant aquest període, anomenat d’entre guerres, s’establí una correspondència nadalenca entre el Pare Noel Tolkien i els seus infants. Els darrers anys, ja propera la Segona Guerra Mundial, és palpable el sentiment de preguerra, el Pare Noel parla de l’escassetat de productes i de les seves dificultats financeres per aconseguir-ne. Tolkien utilitzà l’expressió del món real dins del món màgic del Pare Noel per ajudar als seus infants a entendre i afrontar uns temps difícils i durs. Aquest llibre és un tros de la vida familiar de Tolkien.

Les cartes anaven acompanyades de dibuixos i la cal·ligrafia canviava segons com es trobava el Pare Noel. Al llibre a més de les cartes transcrites hi ha les il·lustracions corresponents a les autèntiques així com els dibuixos que acompanyaven a moltes d’aquestes cartes.

És un llibre encantador per la seva peculiaritat i és, també, un bon regal pels lectors de totes les edats, especialment pels fans de Tolkien.

Malauradament és difícil de trobar en català, però l’edició castellana i l’original en anglès es troben fàcilment.