Lletres + Ciències

Tot i estar molt d’acord que la divisió entre Lletres i Ciències no és bona manera de dividir els estudis, avui he separat aquesta secció en dues parts, una dedicada a la literatura i l’altra al món dels nombres. En la primera és obligat parlar dels actes entorn del Festival de Literatura Expandida (FLEM) que ha tengut lloc a Magaluf, sí a Magaluf, al costat de bars en els quals només es parla anglès o alemany. Bona iniciativa aquesta, sorgida en el sí de Rata Corner i que per segon any ha portat personatges que han presentat llibres o han compartit experiències amb el públic assistent a les jornades.

Ciències

Acaba de sortir el número 100 de la revista Suma, dedicada a l’ensenyament de les matemàtiques, a tots els nivells, en especial els pre-universitaris. Suma és una eina impagable per a tots aquells mestres i professors que treballen aquesta assignatura, de forma directa o indirecta, ja que a més de donar pautes per explicar millor les matemàtiques, també conta experiències que engloben altres matèries. Enhorabona als qui han fet possible que un instrument tan vàlid i potent per a l’educació arribi de forma periòdica a les mans dels professionals.