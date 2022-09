Benvinguda, rentrée

Acab de regar les tres alfabegueres que em fan companyia just su-aquines. Duc una hora i mitja llarga amb la música dels trons llunyans i aquests núvols foscs que es passegen per damunt el meu estudi. Veig aquesta claror de tempesta que posa un relleu espectacular a totes les coses: els llibres de la biblioteca, les figueretes de moro d’unes copes de la terrassa, l’esplendor dels pins mediterranis del parc, aquelles parets d’esquena d’ase amb parament verd de la llunyania. Però tot ha estat un miratge. No ha plogut ni una gota, i un vent que no sé d’on ha sortir ha arreplegat els núvols i els allunyat nord enllà on diuen que la gent és culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, i no com aquí, illa ocupada, sobresaturada, explotada, depredada amb retencions de cotxes, de líquids i de totes les malures que un no pot ni imaginar.

Ha arribat la rentrée! Això vol dir que la maquinària editorial ha començat a llançar títols de tota casta i condició que ens poden fer molta de gola. I s’han posat en marxa dues cites literàries, a Palma (33a edició de la Setmana del Llibre en Català, del 14 al 18 de setembre al pati de la Misericòrdia, amb pregó d’Eliseu Climent) i a Barcelona (34a edició de la Setmana del Llibre en Català, del 9 al 18 de setembre al Moll de la Fusta, amb pregó d’Antònia Vicens). Aquesta coincidència ha provocat divisions entre els editors i els llibreters de Mallorca. Tota aquesta diversitat d’opinions, les primeres entrevistes als escriptors que treuen llibres, les crítiques o les notícies de les obres, etc., mou una publicitat literària que va molt bé per a la promoció llibresca.

I aquest cronista s’ha volgut apuntar a la rentrée amb algunes obres que ha llegit, fullejat i xafardejat que li mereixen tota l’atenció. Vet aquí els resultats.

NOVETATS I LLEPOLIES.

Míster Evasió (Club Editor), de Blai Bonet. Nicolau Dols té cura d’aquesta edició en què apareixen per primera vegada totes les pàgines que la censura franquista va fer tallar: fragments en vint-i-dues pàgines que creaven grans buits per a la comprensió del text novel·lesc. La publicitat de la primera edició d’aquest llibre deia una frase que va donar el mateix autor i que és un gran espot publicitari que diu la veritat: “La condició humana interior i exterior del noi de 1968 devorat pel trust de la Història.” Dols ha fet un estudi de les incidències variades del llibre amb una informació detallada i rigorosa que ens ajuda a entendre les aventures i desventures d’aquest Marc Esquert, un bergant de Calella de Palafrugell que simbolitza tot un jovent dels anys seixanta que volia transformar el món i transformar la vida cap a una major fraternitat, igualtat i llibertat en un país en què regnava una dictadura amb uns aparells repressors brutals que tenia esclavitzats els ciutadans. Un llibre indispensable!

Actes impurs / Amado mio (Lleonard Muntaner Editor), de Pier Paolo Pasolini, és un bon homenatge al centenari del naixement d’aquest poeta i director de cinema italià que és una de les veus més riques i crítiques del segle XX. El poeta Joan Navarro ha sabut traduir amb un català fastuós aquestes dues novel·les curtes que desprenen ardor, vitalitat i fúria sobre el pecat, la culpa i el desig en un paisatge paradisíac marcat per la presència latent de la Segona Guerra Mundial. Una escriptura confessional per contar les vides d’una carn humana molt jove, amarada d’amor, que sofriran xocs forts que marcaran les seves existències per sempre. Un llibre vibrant d’un poeta ver!

I també he passat un guster amb el darrer llibre de poemes de Valentí Puig (un autor que no suport en prosa), Els prats lluminosos (Proa), en què els versos s’ensalguen bé d’humor, d’ironia i d’unes gotes de cinisme per fer el complet. La guinda de vegades és l’almívar d’una frase de la infantesa, una paraula que ressona dins la fosca com un tam-tam llunyà que cantusseja vou-verivous de pa amb oli i capitells esmotxats de marbres de Binissalem. Hi ha una estranya calma en un llibre flamejant. Un llibre de poemes dur i ferotge!

L’amic Francesc Parcerisas m’ha sorprès amb La tardor em sobra (Quaderns Crema), en què ha aplegat fragments a voler. Notes de llibretes, anotacions damunt bocins de diari, de tovallons, de sobres vells, apunts de dietari o d’agenda, citacions, llistes de llibres, referències de tipus literari o personal, etc. Tot sense ordre, sense intenció, sense metodologia. I el resultat és una obra que et desperta la llegiguera, que et duu a llocs impensats, que et fa pensar, que et distreu. Un llibre magazín exprés que fa companyia!

Les altures (Empúries), de Sebastià Portell, és una novel·la sobre la figura del pintor, escultor i gravador Ismael Smith, promesa de l’art català a principis del segle XX, que fou silenciat per la mateixa burgesia que l’havia enaltit. Portell, que assegura que escriu sobre el que no entén, amb una primfilada lletra ens conta la trajectòria d’aquest artista des de la Barcelona de 1886 al Nova York de 1972 a través d’una trama de veus on es mostren les vicissituds i les tensions que mouen la seva producció artística amb l’èxit i el fracàs com a dos impostors que vetllen tostemps aquest creador singular, queer, excepcional i provocador del nostre univers català secret. Portell ha estudiat més de 200 dibuixos, i una extensa sèrie de gravats, ex-libris i petits impresos, així com manuscrits, correspondència, llibres, catàlegs, fotografies, pel·lícules i documentació diversa que es troben al MAC de Barcelona. El resultat és una obra coral brillant, ambiciosa i plena de sorpreses. Un llibre glamurós i farcit de seduccions!