Carroll-Charles

Per recomanar grans llibres no manquen excuses. I aquest és un gran llibre. Parlam d’Alícia en terra de meravelles, la primera de les històries que escriví Lewis Carroll i que tenen a Alícia Liddell com a protagonista. Un relat ple de bona literatura i moltes propostes enginyoses, algunes en forma de jocs de paraules, altres amb doble sentit i moltes amb connotacions matemàtiques.

Lewis Carroll, l’autor del conte (bé, no sé si podem parlar de conte) era professor de matemàtiques, especialista en lògica; de fet té alguns tractats sobre aquesta branca comú de la matemàtica i la filosofia. Doncs bé, Carroll, ja des del primer moment ens anuncia que la cosa va d’endevinalles i secrets amagats. D’això es tracta, d’endevinar sentències amagades dins les planes del volum. Com la primera que ens surt a camí, la del pseudònim amb el qual va signar els llibres no estrictament matemàtics: Lewis Carroll, un nom que es pot formar a partir del seu vertader nom de pila: Charles Lutwidge. Primer invertim i després canviam, de Ludwig passam a Lewis i de Charles passam a Carroll.

Existeixen moltes edicions de les aventures de la jove Alícia, se’m fa difícil recomanar-ne cap en concret. Quasi segur que per casa en teniu alguna. Traieu-la avui i rellegiu-la de nou, ara amb ulls atents als descobriments. Cap pressa, teniu temps.