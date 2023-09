El Atlético Baleares recibirá este domingo (12:00 horas, Estadio Balear) al Málaga, máximo aspirante al ascenso en el Grupo 2 de Primera RFEF, en un partido en el que el club abrirá sub Fondo Sur y para el que el técnico blanquiazul ha pedido a sus jugadores más acierto ofensivo. «Necesitamos estar más finos en cuanto a la definición. Le he pedido al equipo que no deje de trabajar en esa faceta y que apriete. Durante la semana lo hemos trabajado y esperemos que el domingo tenga sus frutos», ha señalado Tato García, que ha añadido: «La suerte se tiene que buscar y forzar situaciones. Seguimos trabajando en esos aspectos diferenciales que pueden decantar un partido».

El rival es un Málaga «que tiene una gran variedad de jugadores que les permite jugar con diferentes sistemas», ha señalado Tato, que ha destacado a jugadores de «mucha calidad como Larrubia o Dioni», exjugador del Baleares, de quien ha dicho: «Es un jugador espectacular. El poco tiempo que tuve con él me pareció un delantero muy bueno y seguramente uno de los mejores que he entrenado. Esperemos que el domingo no tengo su mejor día». «Creo que el Málaga siempre es un equipo a tener en cuenta. Cualquiera puede perder en Castellón y el Atlético B es un gran equipo al que nos enfrentamos en pretemporada. Estamos en una categoría muy complicada y el Málaga tiene muy buenos jugadores que nos pueden hacer daño», ha explicado el técico mallorquín. Por último, ha pedido su apoyo a la afición: «Si conseguimos un buen ambiente, el equipo cogerá mucha fuerza. Tenemos que estar todos en el mismo barco». Presentado Nana, el último fichaje El Atlético Baleares, además, ha pesentado este viernes al jugador Isaac Nana. El ghanés llega a la entidad blanquiazul procedente de la UE Cornellà después de jugar un total de 33 partidos y anotar un gol. El director deportivo, Patrick Messow, también ha comentado el cierre del mercado de fichajes. Isaac Nana: «Mi llegada ha sido muy positiva. Esta semana estoy muy contento de entrar en el grupo y de poder chocar y competir con el equipo»

«Vamos a tener muy buen ambiente y tengo especial ilusión de debutar. Será muy buena oportunidad para sumar los primeros tres puntos de la temporada»

«Me defino como un jugador de mucho trabajo. Me siento cómodo jugando de pivote defensivo. En otros años ya había coincidido con Alberto Villapalos y nos llevamos muy bien»

«Tato me ha dado mucha confianza y me dijo que yo podía aportar cosas que no hay. Vengo preparado para aportar mi granito de arena para sumar»

«¿Objetivos? Tenemos que ir semana a semana. Tenemos plantilla para hacer cosas grandes. Hay muy buen rollo tanto dentro como fuera. Todos sumamos y eso es muy importante. Tanto el que juega como el que no. Es la clave para que, cuando las cosas no vayan bien, rememos y luchemos juntos» Patrick Messow: «Llega Nana al equipo para sumar experiencia y fuerza en el centro del campo. Con más de 150 partidos en 2aB y un fijo en el Cornellà. Estamos muy contentos de poder contar con un jugador así: trabaja mucho, con mucha presencia en el centro del campo y con buen criterio con balón»

«Ahora mismo no van a llegar más jugadores. En enero, puede ser. Con Nana damos por cerrada la plantilla para este inicio»

«Llegamos a los 2212 abonados y ésta es una buena cifra. Espero que vengan al campo, sería bonito. Queremos agradecer a todos los socios su apoyo y que podamos llenar las gradas este domingo: un día bueno, ante un rival importante… Queremos vivir un buen ambiente y llenar el campo»

«Estoy contento con el trabajo que hemos hecho, ahora toca demostrarlo en el campo. Al final son los resultados los que mandan. Estoy convencido de que hemos hecho una plantilla competitiva y ahora toca demostrar en el campo»