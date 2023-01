Xisco Jiménez ha regresado a la que un día fue su casa. El delantero mallorquín, que el pasado domingo ya disputó sus primeros minutos con la elástica blanquiazul, ha sido presentado este mediodía en las instalaciones de ConectaBalear. El de Santa Ponça se ha mostrado muy “contento” de volver a la isla y “convencido” de las posibilidades del equipo: “Que el equipo va a mejorar estoy convencido de ello. Hay que tener tranquilidad, esto no se saca de un día para otro, pero sí que estoy convencido de que el equipo va a ir a más y que dentro de unas semanas estaremos hablando de una situación diferente. Yo pienso que vamos a estar mucho mejor”.

El delantero del Atlético Baleares, que aterriza libre en el club tras militar en las filas del Alcorcón la pasada campaña, ha reconocido que el equipo tiene “aspectos a mejorar”, pero que el primer paso “es conocerse y adaptarse cuanto antes”. “Hay que mejorar, hay que ganar partidos y hay que sacar al equipo de la situación en la que está. Yo lo único que puedo prometer es ayuda y trabajo. Obviamente al delantero se le van a demandar goles ye intentaré ayudar con todos los que pueda, pero lo más importante es el equipo”, ha resaltado.

El futbolista blanquiazul, que ha jugado en Primera División con el Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander y el Córdoba, ha recordado su juventud y los años en los que vistió esta camiseta antes de salir de la isla: “El estadio es el mismo, yo me fui con un campo de hierba natural y estos años ha habido temporadas en las que el campo era sintético. Ha habido remodelaciones en el estadio, obviamente, y visualmente es mucho más bonito. Mi memoria no es la mejor de todas, han pasado 20 años, pero tengo buenos recuerdos. Me he encontrado un ambiente positivo, un buen vestuario que me ha ayudado desde el primer día que he llegado. Una directiva que también desde el minuto uno se ha volcado conmigo y, la buena suerte es que yo soy de aquí y no ha hecho falta adaptación”.