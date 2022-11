Empieza a ser costumbre cada dos semanas en el Estadi Balear. Lo que no se consigue fuera, el Atlético Baleares debe corregirlo en casa. Si hace siete días rescató un punto en la visita al Calahorra, este domingo buscará hacer bueno el empate ante el Intercity (12:00 horas/IB3 TV), un equipo poderoso en lo económico pero que no acaba de encontrarle el punto a la categoría.

No existe jornada tranquila para el Atlético Baleares. La falta de resultados a domicilio obliga a no dejar escapar puntos en casa en el intento de ir acercándose poco a poco a las posiciones que se disputan el playoff de ascenso. Con un once que apenas presentará novedades respecto a lo visto en los últimos partidos, los de Jordi Roger intentarán cosechar su cuarta victoria consecutiva para poner tierra de por medio, otra vez, con el descenso.

Enfrente estará un Intercity que se estrena este curso en la categoría y que llega con acento bermellón y balearico. Al mando del equipo está el ex del Mallorca Gustavo Siviero. El argentino, que vivió una época dorada con el Mallorca de Cúper, sabe que su equipo llega con muchas necesidades al Estadi Balear. «Nos urge ganar, somos responsables de la situación, pero los ánimos son buenos», apuntó en la previa. En el campo, será un partido especial para Emilio Nsue. Criado en la cantera del Mallorca, aterrizó en el conjunto alicantino tras varias temporadas en Chipre y con experiencia en Primera División. Y en la portería, un viejo conocido de la afición blanquiazul como Manu Herrera.