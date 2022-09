Se está convirtiendo en el objetivo de cada semana. El Atlético Baleares necesita ya una victoria y así lo ha reflejado su entrenador Jordi Roger en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante la UD Logroñés. "No es que estemos nerviosos es que queremos quitarnos de encima las ganas de victoria, solo queda ganar", ha apuntado.

Tras comenzar con tres empates y una dolorosa derrota en el último minuto frente al Cornellà, el preparador blanquiazul ha salido al paso de las críticas de los aficionados hacia el juego de su equipo y su labor en el banquillo. "Los jugadores y el club están bien, entiendo que la gente este nerviosa porque son tres puntos de doce. Es normal que los socios critiquen, es un mal balance", ha lamentado.

Roger no ha querido excusarse en el factor suerte, aunque ha destacado que no han tenido la suficiente ayuda de ella hasta ahora. "Si ahora hablo de suerte aquí me pegarán palos, pero también interviene. Si hubieran entrado dos o tres pelotas que se fueron a la madera tendríamos muchos más puntos haciendo los mismos partidos", ha analizado.

El técnico catalán espera mayor concentración de sus futbolistas a la hora de defender y atacar: "Hay que dominar mejor las áreas, Irún y Castellón llegaron poco y nos marcaron y nosotros necesitamos cinco ocasiones para marcar".

Enfrente estará la UD Logroñés, que acude con dos caras conocidas como Vinicius Tanque y Pichín. Para el futbolista brasileño Jordi Roger ha dejado un recado. "Vinicius fue muy querido el primer año, el segundo no tanto, que yo estaba en el palco y lo escuchaba. Les deseo mucha suerte pero a partir del lunes", ha explicado.

Sobre el debate en la portería, con Lucas Díaz habiéndole ganado la partida a René Román en los dos últimos partidos, el entrenador blanquiazul no se plantea ir rotando. "No digo nada de la portería, ya se verá quién juega. Tengo dos muy buenos porteros, cada uno con sus virtudes y defectos. No me he planteado que sean dos partidos cada uno, el domingo veremos quién juega y se valorará cada semana", ha concluido.