Damián Petcoff está a un paso de sentirse de nuevo futbolista. Tras pasar por quirófano en julio para corregir una lesión en la pierna derecha, el centrocampista argentino del Atlético Baleares ya tiene el alta y este fin de semana, en el partido de este domingo, podrá estar a disposición del técnico Jordi Roger. "Estoy con unas ganas terribles de poder ayudar al equipo, desde fuera y ahora ya dentro. Operarme fue una decisión difícil, jugué cuatro partidos con lesión y dolor, nunca fue fácil asimilar que me tenía que operar", ha explicado.

"Hicimos un tratamiento bueno, fuimos recuperando la lesión y el físico. Estoy al 50%, pero no tengo que empezar de cero porque llevo tiempo con el grupo. Desde que me operé en verano estuve trabajando con el recuperador y luego ha habido mucho trabajo psicológico. Tuve fe de que iba a volver antes y aquí estoy. Salí y veo la luz", ha añadido en declaraciones recogidas por el club.

Cuestionado acerca del tramo final de la temporada pasada, Petcoff lamentó que el equipo no se clasificara para los playoff de ascenso a Segunda. "El año pasado sí lo merecimos, nos faltó esa pequeña dosis de suerte porque cuando uno está tantas jornadas en playoff... No puede volvernos a pasar, es una piedra que no nos podemos volver a encontrar. Hay que ser más regular", ha reclamado.

El mediocentro ha reconocido que el encuentro de este domingo ante uno de sus exequipos como la UD Logroñés será especial. "Cuando supe los emparejamientos miré el Logroñés, tanto aquí como allí, mi hija es de Logroño, les tengo cariño, jugué allí otra vez en Segunda, fui afortunado de estar en un grupo que llevaba 4 años y fue de mis mejores experiencias en el grupo", ha apuntado.

Petcoff, con peso dentro del vestuario por su experiencia, ha pedido que sus compañeros den un paso adelante. "Tenemos margen de mejora pero esta categoría no espera a nadie, da igual que tengamos gente nueva, no hay tiempo… perdimos, toca corregir y hacerse fuertes en casa», ha concluido.