Uzo Adighibe quiere sentirse delantero de nuevo. El nigeriano aspira a ser importante en un Atlético Baleares al que llega con el objetivo de recuperar el olfato de gol y, sobre todo, la regularidad que en las dos últimas campañas no pudo demostrar en Talavera, principalmente la pasada Liga por las diferentes molestias físicas que padeció. «No tuve una buena temporada en Talavera por las lesiones. Aquí tengo que hacer muchas cosas y ayudar al equipo en lo que pueda», sentencia en declaraciones a la web del club, en donde certifica su deseo de volver a ser importante para su equipo.

El Atlético Baleares es el sexto club en el que milita el nigeriano, de 26 años, que suma un total de 90 partidos en la tercera categoría del fútbol nacional, con 19 goles. El Guadalajara, Conquense, Adarve, Pontevedra y Talavera (dos años) han sido los equipos en los que ha mostrado sus cualidades. «Suelo dejar cariño», afirma Uzo, que no esconde su principal deseo en Palma: «Ojalá aquí también, tengo confianza en que me van a salir bien las cosas». «Soy una persona fácil, siempre estoy feliz y contento con mi trabajo. Entrenar, a casa y descansar. Siempre intento transmitir buen rollo», sentencia.

El atacante es optimista con lo que puede vivir en el Atlético Baleares tras lo visto esta pretemporada. «Estoy muy contento, orgulloso de este equipo, mis compañeros son mi familia, me ayudan mucho», afirma el nigeriano, que destaca a Dioni, que ha sido su pareja de ataque en los amistosos: «En los entrenos me ayuda, me corrige movimientos y me encuentro bien jugando con él».

Y la afición balearica espera que las buenas sensaciones que ha ofrecido en los amistosos se certifiquen durante la temporada y pueda festejar de nuevo los goles de su nueva ‘Pantera’.

Con ese apodo se le conoce desde su etapa en el Conquense: «El entrenador de porteros me puso lo de ‘Pantera’. Tuve que buscarlo en google, supe que tenía velocidad... luego vi que es un gato negro grande que corre. Y empecé a llamarme ‘Pantera’ y todos en el Conquense me lo llamaban».

Uzo, que ya sabe quién era y qué hizo Nuha Marong de blanquiazul, no rehúye del apodo, pero avisa: «No compito con nadie, sé que hay otros jugadores africanos que han triunfado aquí. Al final se fue al Racing; jugué contra él, cuando yo estaba en el Conquense, en Son Malferit. Él triunfó e hizo su historia aquí y ahora me toca a mí hacer mi trabajo».