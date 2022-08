Los fichajes en el Atlético Baleares siguen llegando uno tras otro a falta de menos de dos semanas para que llegue el debut en Liga ante Osasuna B. Tras el anuncio de Kaxe este sábado, hoy ha sido el turno para David Forniés, lateral izquierdo que llega tras disputar la última temporada con el Alcorcón.

El futbolista ilicitano acumula una gran trayectoria en la categoría de bronce del fútbol español. Le avalan 242 partidos repartidos entre Zaragoza B, Getafe B, Lleida, Sabadell, Cultural Leonesa, y Cartagena. Con la Efesé disputó 24 partidos en Segunda A, que se unen a los 18 que jugó con el Alcorcón el curso pasado. Competirá junto a Jesús Álvaro por un puesto en el once titular.

Patrick Messow, director deportivo de la entidad blanquiazul, define a Forniés como "un gran jugador, con una importante trayectoria en Segunda B y experiencia de las dos últimas temporadas en Segunda A".

Con Forniés, el Atlético Baleares ya ha realizado ocho fichajes hasta el momento. Una nueva apuesta de la entidad presidida por Ingo Volckmann y capitaneada por Jordi Roger en el verde para intentar, un nuevo curso más, aspirar a pelear por el ascenso a Segunda División. El conjunto blanquiazul, que tiene grandes bajas respecto a la temporada anterior como Armando Shashoua, Vinicíus Tanque, Luca Ferrone o Ignasi Vilarrasa, ha incorporado futbolistas en todas las líneas.

En la portería, ha llegado Lucas Díaz (Racing de Santander) para competir por un puesto con René, que no tuvo rival el curso pasado. En defensa ha sido donde el conjunto palmesano se ha reforzado más por el momento. Para los laterales, además de Forniés, ha llegado Laure, también procedente del Alcorcón.

Como centrales, han incorporado a Kevin Sibille (Valencia Mestalla) y David Navarro (Atlético de Madrid Juvenil. En el centro del campo tan solo ha llegado Carlos Ramos (Zamora), mientras que en ataque se ha reforzado con Uzo Adighibe (Talavera) y Kaxe (Ponferradina).

Además, tienen a prueba a Miguelete. El delantero ha marcado dos goles este verano, aunque todavía no ha sido fichado por el club blanquiazul. Ocupa plaza de sub23 y hasta que no resuelva su contrato con el Atlético Sanluqueño, algo que en el club esperan que suceda en los próximos días, no se anunciará su incorporación.