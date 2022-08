El extremo Isi Ros ya no es jugador del Atlético Baleares, según ha anunciado la entidad este martes. El club y el atacante han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les vinculaba hasta el 30 de junio de 2023. "Isi llegó el verano de 2021 procedente del Badajoz, club con el que se lesionó la semana de antes de la primera jornada de la liga 2020-21 en su rodilla, cuya gravedad le impidió jugar en toda la temporada. En el ATB tan solo disputó 8 partidos de liga hasta el mercado de invierno. Dejó un gran sabor de boca en la mítica eliminatoria que acabó 5-0 contra el Getafe, lo que valió para que el club le renovara y cediera al UCAM Murcia, club con el que esperaba cogiera minutos y recuperara su buena forma, volviendo a ser ese jugador deslumbrante del Recreativo de Huelva o el Badajoz. Desgraciadamente, el jugador no pudo hacerse con un rol importante en el equipo murciano. Por ese motivo, el club no contemplaba tener a Isi en su nuevo proyecto y prefirió darle unos días más de vacaciones para que decidiera su futuro mientras negociaba la rescisión. El ATB agradece al jugador su trabajo y le desea lo mejor en el futuro", reza la nota enviada a los medios del Atlético Baleares.