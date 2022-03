Orsai: 23 de gener de 2013

En aqueixa data l’Àrea Social del C E Atlètic Balears va deixar de publicar cap notícia en el seu facebook que encara roman inactiu. Aquell dia la directiva de la Federació de Penyes de l’Atlètic Balears va dimitir en bloc. Eren altres temps: L’àrea social i la federació eren tot u. El motiu d’aquesta decisió va ser que després d’esperar dos mesos la resposta a una carta enviada als gestors del club, a la qual es detallaven els problemes que hi havia entre aficionats i directiva, no hi va haver resposta.

En aquell moment una part de l’afició no va entendre que els dirigents es negassin a parlar amb els seus abonats. Tampoc els passava pel cap que el seu club es despreocupàs dels problemes i inquietuds dels penyistes fins al punt que fes com si no existissin.

Tot això ens va dur a una gran crisi d’animació. Com ja he comentat eren altres moments i de cap manera vull fer paral·lelismes amb la carta encara no resposta a Fanàtiks, perquè les persones i els contextos són diferents. Però també és veritat que sempre hem d’aprendre del passat i ser capaços de no caure en les mateixes equivocacions. La majoria d’aficionats, des del principi, han mostrat el seu neguit i haurien volgut veure a la Grada Popular donant coratge als jugadors per aconseguir una victòria que era vital. Al final de l’encontre, els jugadors, s’acostaren a la grada amb la sensació de demanar solucions. Les dues parts haurien de valorar aquestes circumstàncies per desencallar un conflicte que ja dura massa temps i l’únic que fa és perjudicar l’equip.

El partit contra l’Andorra és d’aquells que hauríem pogut perdre a la primera part o guanyar a la segona. Finalment, un punt que s’ha de fer bo el pròxim diumenge guanyant a Sevilla. Els resultats d’ahir ens fan veure que encara tot és possible.