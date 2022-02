Xavi Calm: «Esta dinámica, si queremos estar arriba, no es buena»

«Estamos en una situación que es igual jugar contra el último, el primero o del medio; lo importante somos nosotros. Nos da igual el rival, hay que competir de la misma manera, lo importante es lo que nosotros necesitamos», ha señalado tras el entrenamiento de esta mañana Xavi Calm, el técnico del Atlético Baleares, a quien se le ha cuestionado por su situación tras la irregular dinámica del equipo en los últimos dos meses: «Los entrenadores siempre nos la jugamos, siempre. Está claro que esta dinámica, si queremos estar arriba, no es buena».

«Siempre se tiene que entender, si desde arriba se cree lo mejor (el cambio de entrenador)... pero veo que durante toda la temporada nunca hemos salido de play-off y hemos llegado lejos en Copa. Pero es verdad que ahora no sumamos lo que queríamos», ha señalado, añadiendo después: «Pero mi sensación es clara: jugadores comprometidos y con ganas de ganar; y no es que me la juegue yo, lo que quiero es que el equipo gane y mis jugadores estén contentos», ha señalado.

«Mi cabeza solo está en ganar al Betis y lograr los 3 puntos y tener a todos motivados en el barco; el barco está lleno de motivación, no cabe nadie más», ha sentenciado.

El once blanquiazul se enfrenta el domingo al Betis B, colista del Grupo 2 de Primera RFEF, un rival al que «ya costó mucho en la primera vuelta» ganar (1-0). «Es un equipo que va cambiando la manera de jugar y el sistema, para jugar fuera y casa, no se comporta siempre igual pero es un equipo que tiene calidad y puede desequilibrar. Pero si hacemos el partido del otro día, tenemos opciones de estar contentos al final, porque podemos anular su calidad con recuperaciones», ha explicado Calm.

Calm ha aseverado que «no cuesta motivar al equipo para este partido; lo estamos siempre, salimos fuertes. Hay veces que se mantiene o nos supera el rival, pero el equipo siempre sale con ganas de ganar». «Debemos trabajar, nos marquen o marquemos nosotros. Quizá fuera de casa nos falte esa estabilidad, ser más equipo constante y que no nos afecte tanto. Todo el mundo sabe que necesitamos los 3 puntos, pero debemos prepararnos para todo», ha añadido.

Por último, el técnico ha confirmado cinco bajas ante el filial verdiblanco: «Iñaki (Olaortua) empezará a entrenar con el grupo la semana que viene, porque está en la fase final. Hugo (Rodríguez) se ha resentido con una molestia y está descartado. Cordero y Jesús Álvaro, que tuvieron el choque el miércoles, también están descartados. Y Vini (Vinicius Tanque) está sancionado».