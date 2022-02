Xavi Calm no contempla otro escenario al final de los noventa minutos ante el San Fernando que no sea celebrar un triunfo. El técnico del Atlético Baleares, que repitió que el equipo no hizo méritos para perder ante el Sabadell, quiere que sus pupilos respondan en el campo. «Es un partido muy importante, todos los son, pero está claro que el miércoles debemos ganar porque hay que hacer en casa lo que no hemos hecho fuera. En el último partido no hicimos méritos para perder, debemos mejorar cosas que hemos trabajado en estos dos días, pero esto va de ganar partidos y hay que ganar sea como sea», apuntó en rueda de prensa.

Calm definió al conjunto gaditano como un equipo que «quiere ser protagonista» y que no les pondrá las cosas fáciles esta noche en el Estadi Balear. «Nos enfrentamos a un rival que siempre quiere llevar el protagonismo del partido, que quiere ser dominador, que se ha reforzado y que puede hacer transiciones porque son rápidos, pero debemos pensar en nosotros, en hacer un buen partido y en que los 3 puntos se queden aquí», afirmó. Por último, informó de que René Román regresa a la lista de convocados, de la que están fuera el lesionado Iñaki Olartua y el sancionado Delgado. El Baleares presenta al defensa Gorka Zabarte y al pivote Cassio Junior El Atlético Baleares aprovechó la rueda de prensa previa de Xavi Calm para presentar a los dos refuerzos que le quedaban. Acompañados por el director deportivo Patrick Messow, Gorka Zabarte y Cassio Junior hablaron sobre su llegada al club blanquiazul y lo que esperan conseguir esta temporada. «Vengo a aportar trabajo en el día a día y a dejarme la piel en cada entreno. Los minutos están caros porque es de las mejores plantillas de Primera RFEF, pero yo voy a trabajar para aportar en el verde», explicó Zabarte, que llega tras una etapa complicada en el Algeciras. «En las categorías inferiores del Madrid jugué de central zurdo, pero en los últimos 3 años me siento cómodo en el lateral derecho», añadió sobre su polivalencia en la línea defensiva.



🗣 Messow: “Los jugadores quieren venir al ATB”

🗣 @GorkaZabarte5 : “Puedo jugar en las 4 posiciones de la defensa”

🗣 @caluizjr : “Conocí al ATB por su gran participación en Copa”



ℹ️ https://t.co/zZrnl6cdbv#ATACAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/YcgCuP7v33 — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 8 de febrero de 2022 Por su parte, el brasileño Cassio Junior, que llega cedido del filial del Leganés, reconoció que empezó a conocer al club tras eliminar al Getafe en Copa del Rey. «No conocía al Atlético Baleares, lo conocí en la Copa del Rey, contra el Getafe, lo seguí y los jugadores de mi equipo decían que tenían un buen equipo», reveló. «Aporto tácticamente en vigilancia, en cortar el balón y en estar atento para ayudar en la posesión. Me puedo asociar bien. Soy joven, pero con fuerza mental y física», se definió. Messow, por su parte, recalcó que el club es un destino agradable para los futbolistas. «Hay competencia en el mercado de invierno, pero se nota que la gente quiere venir al Baleares», concluyó.