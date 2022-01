Paso atrás del Atlético Baleares tras caer ante el Linares

El Atlético Baleares se la pega en Linarejos. Un tanto del exbalearico Hugo Díaz al cuarto de hora de partido y un gol de Gurdiel en el 65 dan el triunfo al Linares frente a un conjunto blanquiazul que tan solo fue capaz de despertar en los últimas instantes del encuentro. Los mallorquines suman su cuarta derrota del curso, la tercera en los cuatro últimos partido, pero logran mantenerse a ocho puntos del líder Villarreal, que esta noche tampoco fue capaz de hacer los deberes ante el Sevilla Atlético.

Xavi Calm recuperaba para la causa a varios de sus efectivos. El preparador catalán apostaba de inicio por Cordero en detrimento de Petcoff y volvía a brindarle la confianza a Víctor Pastrana. Con un fondo de armario mucho más nutrido que en pasadas ocasiones, el conjunto blanquiazul se topaba de frente con un Linares que alineaba de inicio a dos viejos conocidos: Migue Marín y Hugo Díaz.

Ambos equipos se tomaron el pulso durante los primeros instantes, pero pronto se pudo comprobar que no iba a ser la noche de los mallorquines. El conjunto andaluz se sentía cómodo esperando al rival, acertado en la salida de balón y oportuno en las contras. No se demoró en mandar el primer aviso. A los 11 minutos Copete probó a Ginard con un potente disparo que atajó el meta mallorquín, pero al paso por el cuarto de hora de juego, Hugo Díaz no perdonó. El exbalearico se inventó un disparó desde la frontal del área que pegó en la cepa del poste para acabar introduciéndose al fondo de la red (1-0).

El Linares tenía el partido donde quería, manejando a placer la estéril posesión del esférico blanquiazul. Por su parte, a los de Xavi Calm era evidente que les faltaban ideas y les sobraban imprecisiones. Sus laterales apenas eran capaces de aparecer en el juego de creación y sus tímidas internadas eran arruinadas por una defensa local muy seria.

El conjunto blanquiazul estaba obligado a dar un paso adelante, pero era incapaz de hacerlo. Lejos de la imagen exhibida en Copa, el conjunto mallorquín se marchaba a los vestuarios tras firmar una primera parte muy espesa en la que se echaba en falta algo de criterio en la salida del balón. El Linares, por su parte, con un fútbol muy sencillo, hacía valer el tanto de Hugo Díaz para arrancar el segundo periodo con cierta tranquilidad.

Una tranquilidad que, si cabe, fue en aumento gracias al segundo tanto anotado por los andaluces. Al paso por el minuto 20 de la segunda parte, el Linares aprovechó un grave error de Xavi Ginard en la entrega de un balón para dejar en bandeja el esférico para Adán Gurdiel. En el día de su debut con la camiseta azulilla, el futbolista leonés no dudó y con un disparo raso sacudió por segunda vez la portería defendida por el mallorquín.

Los cambios introducidos por Calm dieron un aire nuevo a su equipo y el Baleares comenzó a despertar. Pero esa metamorfosis llegaba tarde y tampoco terminó de cuajar. Jesús Álvaro fue quien estuvo más cerca de recortar distancias en el 85, pero el balón se marchó alto. Manel Martínez tampoco acertó con un disparó que se fue ligeramente a la izquierda del marco de Ernesto ya en el añadido. El conjunto blanquiazul firmaba en Linarejos su cuarta derrota del curso en el inicio de un maratón en el que no puede perder fuelle si quiere estar a final de temporada luchando por el ascenso directo.

Ficha técnica:

Linares: Ernesto; Gurdiel, Fran Lara, Josema, Barbosa; Meléndez (Rodri, min. 63), Migue Marín (Carracedo, min. 85), Sanchidrián, Carnicer (Perejón, min. 63); Hugo Díaz (Etxaniz, min. 78) y Nando Copete (Guerrero, min. 63).

Atlético Baleares: Xavi Ginard; Luca Ferrone, Ignasi Vilarrasa (Jesús Álvaro, min. 68), Delgado, Orfila; Armando, Cordero (Petcoff, min. 75), Canario, Pastrana (José Fran, min. 75); Vinicius (Manel, min. 68) y Dioni.

Goles: 1-0: Hugo Díaz (min. 15). 2-0: Gurdiel (min. 65).

Árbitro: Muresan Muresan (Comité valenciano).

Tarjetas amarillas: Hugo Díaz (min. 61), Etxaniz (min. 90), José Fran (min. 92) y Fran Lara (min. 92).

Tarjetas rojas: No hubo.