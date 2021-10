A Xavi Calm, hoy en rueda de prensa, todavía le pesaba el empate firmado el pasado domingo frente al Linares. Pese a todo, el técnico catalán quiere hacer borrón y cuenta nueva, corregir los errores que evidenció el equipo en el Estadi Balear y hacer bueno el punto sumado ante el conjunto andaluz, con una victoria este domingo frente al Costa Brava.

“Esta claro que el partido del domingo pasado no fue como quisimos. No estamos contentos en cómo nos salió el partido y hemos trabajado toda la semana para corregir errores, para intentar reforzar lo que se hizo bien e intentar cambiar lo que no nos gustó. Iremos al campo del Costa Brava a sumar los puntos que la semana pasada no se sumaron”, ha resumido el preparador blanquiazul.

Calm ha reconocido que el “pasado lunes fue el peor de toda la temporada” y ha analizado los numerosos errores que cometió el equipo en su último encuentro disputado en el Estadi: “Creemos que nos faltó rapidez con la pelota, fluidez, atacar más adelante para que después, a la hora de perder la pelota, no estar con tanta distancia. Hemos trabajado bastantes cosas que creemos nos pueden ayudar de cara al próximo encuentro. Ellos son un equipo que juegan por dentro, tienen buena pelota parada y todo eso tenemos que trabajarlo”.

Para el partido ante los catalanes, Calm seguirá sin poder contar con los lesionados Jesús Álvaro, Hugo, Cordero, Alfonso y Josep Jaume. A estas bajas además tendrá que sumar la del sancionado Dioni, a quien el Comité de Competición castigó ayer con dos partidos: “Es la primera expulsión de su vida con tarjeta roja directa. Para mí no fue una fuerza excesiva. Diría que una amarilla podría haber sido suficiente, además hay una provocación antes. Lástima que la pelota no está en juego y el árbitro considera que lo tiene que expulsar. Él está con muchas ganas de ayudar al equipo y seguro que no le volverá a pasar”. Calm reconoció que los “servicios jurídicos del club” están estudiando la posibilidad de reclamar la sanción, “aunque es algo que por el momento no se ha trabajado, lo estudiaremos y veremos qué se puede hacer”.