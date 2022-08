Dionís a taula | La nova saba vinatera aposta per les varietats autòctones

Guillem i Andreu Sunyer han agafat, amb permís de son pare, les regnes del celler Ca sa Padrina. Continuen amb la feina del seu progenitorn (amb els vins Mollet, Montnegre, etc.), però també amb vins nous. Una bona mostra d’això és la línia que acaben de presentar i que han batiat com a Can Tano, el malnom familiar a Sencelles. Com a hereus d’una tradició vitivinícola de més de 150 anys, els germans Sunyer han apostat per les varietats autòctones de Mallorca per marcar un estil propi, sense deixar d’escoltar els consells de l’experiència. Aquest interès per les varietats locals es va fer palès el 2020, quan sembraren ceps joves de Fogoneu, Gorgollassa i Callet, devers 0,75 hectàrees per varietat.

Els vins protagonistes de la secció d’avui són de l’anyada 2021 i provenen de vinyes velles de Mantonegro de 45 anys i de 30 anys de Callet. Guillem Sunyer, enòleg format a Requena (País Valencià) i que ha treballat i veremat a Nova Zelanda, explica que varen trepitjar el raïm amb els peus i que el posaren amb la pell dins el dipòsit perquè fermentàs amb els llevats propis durant tres setmanes; així, en feren una semimaceració carbònica. A partir d’aquí, el procés va variar per a un i altre vi. El Callet no ha passat per bota i ha reposat en dipòsit d’acer inoxidable, mentre que el Mantonegro ha tengut una criança de 3 mesos dins tonell de roure francès de 500 litres de segon any. Tots dos són vins ideals per acompanyar plats de peix, verdures i carn blanca. El Callet té un vermell més viu i notes de fruita maduixa i de taronja madures, però és fresc com el Mantonegro, una mica més rodó en boca, sedós, amb notes de cirera.

L’etiqueta és un homenatge a la tradició familiar de fer vi. Està inspirada en una botella que varen trobar a l’antic celler familiar de Can Tano, de l’anyada de 1975, amb vi fet de les varietats Fogoneu i Alacantí. És obra de treballs separats fets per Elisenda Aguilera i Maria Antònia Sampol, i s’ha il·lustrat amb un mapa en què hi apareix la ubicació de les vinyes de Ca sa Padrina.