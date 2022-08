Giró Ros 2021, Galmés i Ferrer | Un vi d’autor molt gastronòmic de producció limitada

El terrer, el que en francès en diuen terroir, és la suma de factors (com ara la terra, el clima, la ubicació, l’orografia) que determinen com és un vi. Ara bé, Arnau Galmés completa la definició de terrer i hi afegeix, encertadament, un altre aspecte: el maneig que fa el viticultor de la vinya i el raïm. Com passa amb els animals, la intervenció de la persona en la ramaderia i en el camp, és fonamental en el resultat final. Fora del terrer, és clau la mà de l’enòleg, com bé demostra aquest vi d’autor: Giró Ros, del celler Galmés i Ferrer de Petra. És un vi molt gastronòmic per gaudir a poc a poc, especialment amb una copa més voluminosa, gràcies a la qual hi percebrem com evoluciona durant tot l’àpat.

El seu propietari, Arnau Galmés, com a enòleg i gran coneixedor de vi, destaca que la varietat autòctona Giró Ros és molt versàtil i que pot substituir la francesa Chardonnay (que és la varietat blanca més usada a Mallorca) perquè és molt completa i se’n pot fer un vi ben estructurat. L’anyada que hem tastat és la del 2021. El raïm prové de Pollença i Binissalem i es verema manualment. Una vegada és al celler, passa per premsa pneumàtica i es refrigera devers els 5 graus i se’n fa el desfangament. Després, fermenta a baixa temperatura amb diferents llevats i es fa un trasbals a les botes per garantir que cada dipòsit té la mateixa fermentació, tot i que l’evolució pot ser diferent per mor dels acabats de la bota. Aquí, hi ha reposat durant 5 mesos fins que al mes de març es va embotellar. Visualment, té un color groc un punt intens. S’hi senten aromes de pinya, com també lleus notes torrefactes. En boca, té un toc untuós, amb un final llarg que varia així com passa el temps entre glop i glop. Cal dir que aquest vi és difícil de trobar al mercat perquè té una producció limitada i una alta demanda. Com que Arnau Galmés no volia fallar als distribuïdors i clients de sempre, va haver d’aturar les vendes a Alemanya el mes d’abril i les de Mallorca el mes de maig. Tot i això, encara es pot trobar a la carta d’algun restaurant, com ara Can Salom de Petra, el director del qual, Joan Riera, és un gran ambaixador d’aquest celler.