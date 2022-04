Herbes artesanals Destil·leries Antonio Nadal: Les primeres amb certificació ecològica

Una de les darreres novetats de la destil·leria Antonio Nadal, també coneguda com a Túnel, són les herbes artesanals ecològiques, les primeres que surten al mercat amb aquest distintiu. El responsable d’aquesta beguda és Josep Maria Natta i March, mestre artesà, químic i humil gran geni dels destil·lats, que des de 1990 és el responsable de qualitat de l’empresa on treballa. «Volíem fer unes herbes amb la mateixa filosofia que el celler Tianna Negre (que fa part de la mateixa empresa), el qual té tota la vinya certificada en ecològic», explica Natta. Per elaborar-les ha hagut de menester alcohol de gra (de cereal) i plantes aromàtiques, que provenen de la plantació pròpia de la finca de Son Boi (Consell), tots dos de certificació ecològica.

Ara bé, a partir d’aquí el procés es va enrevessar per mor de dos ingredients també indispensables: el sucre i la canyeta de fonoll. «No ha estat complicat, ha estat complicadíssim -remarca Josep M. Natta. Com que el sucre de canya no va bé per fer licors, n’hem hagut de mester de remolatxa blanc amb certificació ecològica, que no ha estat gens fàcil de localitzar. Però allò més complicat ha estat trobar una finca amb cultiu ecològic de fonoll. Com que a Mallorca no n’hem aconseguit, hem hagut d’acudir a un pagès de la península, qui ens l’ha fet arribar gràcies a la implicació d’un proveïdor nostre, ja que a Mallorca no hem localitzat fonoll certificat com a ecològic».

En total només se n’han fet 500 botelles. Són unes herbes que estan entre les dolces i les mesclades. Els botànics que s’hi usen són els sets imprescindibles perquè es consideri un licor d’herbes amb la indicació d’origen de Mallorca: la fulla de llimonera, la fulla de taronger, el romaní, el tarongí, el fonoll, camamil·la i herballuïsa. El disseny de l’envàs continua la línia encetada fa tres anys amb els destil·lats artesanals d’Antonio Nadal, que aviat seran objecte d’aquesta secció.