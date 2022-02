Oli d’oliva verge extra, Cases de Son Barbassa | Un oasi de desconnexió entre oliveres

Fa devers 10 anys vaig descobrir Cases de Son Barbassa i en vaig quedar fascinat. Les cases antigues d’aquest agroturisme es varen rehabilitar amb un gust exquisit, conserva una torre de defensa del segle XVI, i al puig que hi ha a la vora s’hi troba un poblat talaiòtic de devers 3.000 anys d’antiguitat. Ara bé, tot aquest patrimoni té molt més valor quan comprovam que s’hi ofereix una proposta gastronòmica que ha estat conrada en aquesta mateixa terra i que té l’oli d’oliva verge extra com un dels principals reclams.

La recuperació de la finca de Capdepera (direcció a Cala Mesquida) va començar l’any 1997. La família Bonnín és la responsable d’aquest oasi de tranquil·litat carregat d’encant. Concretament, va ser Pere Bonnín Fernández qui va recuperar el cultiu d’ametlers i garrovers i n’hi va sembrar de novells. L’any 2001 va apostar per un altre arbre: l’olivera. Els fills de Bonnín, Gaspar i Joan, continuaren la seva tasca i es capficaren per fer un bon oli d’oliva. Començaren a elaborar-ne el 2003 per a consum propi i l’any 2009 decidiren comercialitzar-lo entre els clients i amics. Així, quedava ben clar que l’experiència que ofereixen de descans i desconnexió està ben arrelada a la natura que els envolta.

Actualment tenen sembrades 1.500 oliveres. Les olives es transformen en suc a la tafona de Son Catiu). De la darrera collita, la de 2021, n’ha resultat un oli verge extra molt equilibrat en boca, aromàtic, amb un grau d’acidesa molt baix (d’un 0,1) i un final en boca una mica coent, que prové d’un cupatge de les varietats Arbequina (70%), Mallorquina (20%) i Piqual (10%).

L’oli, que té el segell de qualitat i d’origen Oli de Mallorca, no és l’únic aliment que s’hi elabora. De fet, al seu restaurant hi ofereixen altres productes que provenen del seu hort i d’arbres fruiters, una oferta que es complementa amb un ramat de 50 ovelles. Així, de l’oliverar també en surten les olives trencades i senceres, que ofereixen d’aperitiu amb les ametles que es fan a la finca. Aquest fruit sec també s’usa al restaurant per fer-ne postres i granissats. També hi fan gelat de figa de moro, licor d’herbes, a més de sobrassada, botifarró, carn i xulla. El cap de cuina és Juan Antonio Garcia, que elabora plats en els quals el producte fresc i de temporada és el protagonista.

Les portes del restaurant són obertes a tothom, tant si s’allotja com si no ho fa a l’hotel. L’obertura de la temporada es farà el proper 10 de març i tant s’hi pot anar a berenar com a dinar o a sopar. L’oferta es complementarà cada dimecres amb degustacions de vi de Mallorca guiades pels vinaters que els elaboren i cada dijous a vespre hi haurà barbacoa de carn i de peix, un esdeveniment que es recupera aquest 2022 i que abans de la covid tenia molta d’acceptació entre residents de la zona i visitants.