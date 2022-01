Perdón por la indiscreción | Magia para tiempos confusos

«Antes vendía bolsos en Serrano, ahora los colecciona». A mí no se me hubiera ocurrido un mejor eslogan para promocionar el documental que Netflix acaba de estrenar sobre la vida de Georgina Rodríguez, para el gran público, la pareja de Cristiano Ronaldo. Ella, pobre, que llegó a Madrid con una mano delante y otra detrás, ha sabido labrarse un futuro y ahora, sus cajones están llenos de artículos de lujo mientras que el resto de los mortales los tenemos a rebosar de tests de antígenos: igual de cotizados y exclusivos. En fin. Lo cierto es que esta mujer, modelo y madre ejemplar a través de las redes sociales, no me cae especialmente mal. Mi única crítica es saber por qué se merece ella un documental y no otra persona con una carrera prolífica, con un trabajo que salve vidas o que haya aportado algo para construir una sociedad mejor.

23 Y así seguimos, en 2022, a vueltas con la nómina que Piqué publicó sin vergüenza alguna en Twitter y que sigue sin parecernos un escandalazo, o con los defensores de la meritocracia de clase. ¿Recuerdan? «Pasó de doblar camisetas a presidir un imperio textil». Menos mal que a partir de febrero se retomará en Mallorca el rodaje de la película Pathan, una producción de Bollywood que tuvo que suspenderse en octubre del pasado año por al arresto por tenencia de drogas del hijo del protagonista, el multimillonario actor indio Shah Rukh Khan. Regresará a la isla todo el elenco, nos traerán sus hipnóticos y coloridos bailes y animarán un poco la economía de los trabajadores de las productoras locales que colaboran en el rodaje. Bienvenidos, os recibimos con alegría. Melchor, Gaspar y Baltasar Han pasado ya 10 días desde que los Reyes de Oriente llegaran a las casas de los niños mallorquines y, con toda seguridad, sabemos que ninguno recibió carbón. Aún permanece en nuestra retina la ilusión y la magia que vimos en los ojos de cada uno de los pequeños que, junto con padres, abuelos y amigos disfrutaron de la cabalgata en distintos municipios de la isla. Por ejemplo, en Marratxí, Carla y sus hermanas gemelas, Nuria y Lara; Paula y Óliver o Iria y Alba, pudieron saludar a los tres reyes; en Palma nos encontramos con Ney y Vera; con Óscar, Elena y Víctor, o con el extenso grupo formado por Carlota, Nico, Marcos, Fernando, Lucía, Victoria y Daniela. Ellos permiten imaginarnos un futuro mucho más brillante. Empezar el año en el teatro Y si los niños son el futuro, el presente sigue pasando por todos aquellos que arropan la cultura, que salen de sus casas a pesar de las gélidas temperaturas, esperan pacientes a las puertas de teatros y museos y aplauden al finalizar la función. Se subía a las tablas del Principal Carmen Machi, con su obra Prostitución, y llenaron la sala fieles al teatro como Juana Maria Terrades, acompañada por Cristina Vallés, Maria Rosa Riera, Isabel Bordoy o Jaume Gomila. No fue la única propuesta cultural de la semana, hubo más. Y las contaremos aquí. Feliz domingo. Encuentro navideño en ca n’Alexandre Bajo la organización de The power MBA, jóvenes empresarios dedicados, sobre todo, a la creación de eventos, y gerentes de empresas, entre ellos también del sector de los detectives privados, se reunieron días antes de que acabara el 2021 en una suerte de brindis navideño pero con un alto grado de networking. Se trataba, sí, de felicitar las fiestas pero también de realizar un intercambio de conocimientos y, quien sabe, plantar el germen de nuevos proyectos que podrían ver la luz en el recién estrenado 2022. El cóctel, que cumplió rigurosamente con todas las medidas COVID, se celebró en el hotel Ca n’ Alexandre, en Santa Catalina, y allí vimos, entre otros, a José Luis Gómez, Sergio Marchamalo, Alba Prieto y a Félix Martínez. También pudimos saludar a Susana Bravo, Laila Nasser y Nieves de la Cruz, quienes estuvieron conversando y desarrollando ideas buena parte del evento. Fin de año dulce para la Flor de sal Flor de sal d'es Trenc, uno de los 15 productos mallorquines catalogados por la Comisión de Alimentos Tradicionales de las Islas Baleares, vivió un final de año muy dulce. Hace unas semanas recibió, gracias a la votación del público, el premio Carrefour a la Transición Alimentaria 2021, y el pasado 22 de diciembre abrió su primer punto de venta propio en Palma, en el Mercat de l’Olivar. Fueron recibidos por Jaume Aguiló, presidente de la asociación de comerciantes. J. Bennàssar, Tafoner Major La almazara de can Feliu en Porreres, fue el lugar escogido para celebrar el nombramiento del ‘Tafoner Major’ de Oli de Mallorca 2021, título con el que el Consejo Regulador reconoce anualmente a personas o entidades que contribuyen a la difusión de la cultura del aceite de oliva en la isla. En esta ocasión, desde el Consejo Regulador se ha querido reconocer al artista plástico de Pollença, Joan Bennàssar, por su dilatada trayectoria y obra, donde ha evocado y plasmado todo lo que significa el Mediterráneo, expresando a través de formas, volúmenes y cromatismos la esencia de su gente y el vinculo de estas con productos icónicos como el vino, también el Aceite de oliva.