Dionís a taula | Oli Son Nadal, Per trempar i per fer bombons

Son Nadal és a Andratx. Tot i que la seva història es remunta a l’arribada del rei En Jaume, ja que la finca apareix al Llibre del Repartiment de Mallorca, la seva vinculació amb la cultura de l’oli és relativament recent, concretament de l’any 2010.

Jaume Alemany, alma mater de Son Nadal, explica que abans no hi havia arbres: «Era un sementer d’alfals i de blat». Va néixer l’any 1930 i tota la seva vida es pot dir que està lligada a Son Nadal i al camp. Ha tallat pins i n’ha fet metre, s’ha guanyat la vida fent carbó, feixines i també sembrant, segant i batent, a més de collir ametles i garroves. Va rebre la finca del matrimoni Pep Riutort i Isabel Pujol, que la hi deixaren en herència. L’any 2010, la seva filla Antònia i el seu gendre Esteban Curtó, hi varen sembrar oliveres perquè embellissin aquest espai natural. Tres anys més tard, el 2013, varen continuar sembrant-ne fins a ocupar tota la superfície que hi tenen dedicada: una quarterada. Actualment, Esteban Curtó té la implicació del seu gendre, Pep Lluís Vegas, qui es mostra molt satisfet amb el producte obtingut.

A Son Nadal, hi fan un oli d’oliva verge extra, que té el segell de qualitat de la denominació d’origen Oli de Mallorca. Les olives es recol·lecten les dues primeres setmanes de novembre, quan tenen una maduració mitjana. D’Andratx es traslladen a la tafona de la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller), on es transformen en oli. El 2021 no hi ha hagut oliva a bastament per fer oli, ja que hi varen fer una exsecallada grossa i no han donat fruit. L’oli que encara podeu trobar al mercat és del 2020 i té un cupatge del 75% de la varietat Piqual i un 25% de la varietat Arbequina. Tot i que la Piqual hi predomina (de la qual en resulten olis més intensos i fins i tot amb un punt que recorda el coent), curiosament és un oli suau. Uns dels fans d’aquest oli són els xocolaters Mara Narez i Joan Cuart, capaços de crear exquisideses dolces sorprenents com ara els bombons de xocolata i oli de Son Nadal, que podeu comanar al seu obrador, situat al carrer d’Isaac Peral, 36, del Port d’Andratx.