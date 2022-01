Dionís a taula | Bombolla fina i elegant feta a Mallorca, Veritas brut nature, Jose L. Ferrer

No cal excusa per gaudir del producte local, tot i que és cert que ara és un bon moment per brindar ―encara que sigui a distància- per un 2022 que s’espera molt millor que el que acabam de cloure. Per això, he seleccionat un dels escumosos que es fan a Mallorca, concretament al celler José Luis Ferrer, de la denominació d’origen Binissalem. No sols m’ha acompanyat aquests dies, sinó que també ho va fer no fa gaire en una visita al restaurant Joan Marc d’Inca, durant la qual va acompanyar equilibradament el menú degustació que prepara el cuiner i el seu equip.

Veritas Brut Nature es va començar a elaborar l’any 1991, però la seva història es remunta devers l’any 1965, quan Josep Lluís Ferrer Ramonell va enviar un bocoi, una bota de grans dimensions, de la varietat Moll a Catalunya, concretament a Caves Mascaró, per xampanyitzar-lo. Tan sols el bevien a casa i no va ser fins a començament de la dècada dels 90 que Josep Lluís Roses, el seu net, va apostar per fer el Veritas Brut Nature. La família Roses-Ferrer no va ser la primera a comercialitzar un escumós a Mallorca, ja que el vinater Jaume Mesquida (Porreres) en fou el pioner, però sí que són uns dels que més èxits i reconeixements han aconseguit tant amb el Veritas Brut Nature blanc com amb el rosat. De fet, el protagonista d’avui va guanyar una medalla d’argent al concurs Effervescents du Monde de 2019 (Dijon, França). Més o manco al mateix temps que José L. Ferrer, també es posaren a fer-ne els cellers Pere Seda (Manacor) i Ramanyà (Santa Maria del Camí) i continuen elaborant-los avui dia. Veritas Brut Nature és un escumós blanc, que s’elabora amb un 95% de la varietat autòctona Moll, també anomenada Premsal, perquè la consideren molt adequada per a aquest tipus de vi. Es fa artesanalment, seguint el mètode tradicional champenoise, és a dir, el vi fermenta en els dipòsits, s’hi afegeix un poquet de sucre i els llevats i després fa una segona fermentació dins la botella, de manera que el diòxid de carboni (CO2) s’obté naturalment. Reposa a la cava durant un mínim de 18 mesos. Després se’n fa la remoguda per desplaçar els sediments al coll de l’envàs i, posteriorment, es desgorja, sense afegir-hi cap licor d’expedició. El resultat és un vi d’un groc palla, lluent, de bombolla fina i elegant, amb un pas en boca fresc i sec ideal per gaudir tant ara com a l’estiu.