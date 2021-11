Entrevista virtual | Xavi Hernández: «Gracias al Dinamo de Kiev»

¿Qué tal, don Javier?

Xavi, si no le importa. Ya me habían hablado de su impertinencia.

¿Contento de su estancia en Qatar?

Encantado. SI no fuera por esa gente yo no hubiera podido volver.

¿No hubiera podido volver?

A ver cómo les explicas que no van a cobrar un traspaso porque el club que le ficha no tiene un duro.

Alguna contrapartida tendrían...

Bueno sí, les han soltado 25 millones.

Eso es muchísimo dinero...

Supongo que sí, aunque si eres qatarí eso es calderilla.

¿Y cuánto le paga el Barcelona?

Eso no se lo voy a contar. Y bueno... a ver si me pueden pagar.

¿Tiene dudas?

Tengo dudas de que me puedan pagar si me echan... a mí y a mis siete ayudantes.

¿Siete ayudantes?

Que uno no nace enseñado.

¿Hubiera fichado por otro equipo español?

Ni por otro equipo catalán. No le digo nada por un equipo extranjero.

¿Por qué?

Es el único equipo que va a tener dificultades para echarme, tanto morales como económicas.

¿Tiene usted la clave para reflotar el Barça?

Primero tengo que probar a reflotar un barco de plomo, que es más sencillo.

¿Pero qué objetivo se plantea?

Primero no hacer el ridículo en Munich, que eso sí que puede ser histórico. Tengo que hablar con mis amigos alemanes para que pasen un poco del partido... Que nos metieron ocho en Lisboa y con Messi de cuerpo presente.

¿Entonces, da ese partido por perdido?

No le voy a decir que sí, pero sí.

¿Y después?

No hacer el oso en la Europa League sería estupendo. Gracias al Dinamo de Kiev, que es imposible que nos adelante.

¡Y ganar la Europa League!

A ver, que en Qatar no se puede beber alcohol y yo ya me he acostumbrado.

Pues que le vaya estupendamente, don Xavi.

Que Oriol Junqueras le oiga.