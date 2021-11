Dionís a taula | Un digestiu fet a Mallorca d’arrel italiana

Llimona, coco i nata són els ingredients del producte protagonista d’avui, Giulioncello. Tot va sorgir fa un parell d’anys quan el restaurador Giuliano Di Matteo, resident a Mallorca des de fa més de 20 anys, va tenir la idea d’oferir un digestiu que no fos el típic limoncello als seus clients del restaurant Miramar, situat al Port d’Andratx. Volia aconseguir una beguda que no fos no gaire diferent del licor més popular d’Itàlia, però que tengués una textura més sedosa i que, alhora, remetés a les seves arrels italianes, concretament de Bari, la capital de la regió de Pulla.

Per fer realitat aquesta curolla, Giuliano es va inspirar en una recepta familiar i, amb aquesta idea, va acudir a les destil·leries Antonio Nadal per fer-la realitat. Allà hi va trobar la inestimable ajuda i professionalitat de Josep Maria Natta, un dels grans mestres licorers de Mallorca.

Per elaborar-lo es compren llimones als municipis de Sóller i Ariany, i també al supermercat mallorquí Agromart. Es macera i es destil·la amb la pell de les llimones i després s’usa aquest destil·lat per fabricar el Giulioncello. El resultat és una combinació excel·lent de la pell de llimona amb l’essència del coco i la cremositat de la nata.

Per mor de l’èxit de la fórmula, Guiliano va decidir oferir-lo a la resta de negocis que regenta, com ara Rústico, Giwine i el restaurant del Club de Vela del Port d’Andratx. Atès que cada vegada hi ha més afeccionats al Giulioncello, Mercavinos (Túnel) va apostar per distribuir-lo arreu de l’illa. Es recomanable beure’l ben fresquet, tot sol, després dels àpats.