Dionís a taula | El vi com a obra d’art

A començament d’enguany, l’obra d’art feta vi es va tornar a repetir. En aquesta ocasió, el raïm de Monserrat i el celler de Gelabert s’han combinat amb l’artista llorencí Guillem Nadal i el crític literari cubà Iván de la Nuez, autors d’una obra de tècnica mixta de 135x240 centímetres que s’ha dividit en 351 bocins, el que equival a una etiqueta per cada ampolla aferrades a mà. Del procés de creació de l’obra, Eulàlia Piera n’ha fet fotografies i un vídeo, que es pot veure al codi QR que teniu en aquesta columna. El resultat és pura artesania que no es ven ni es vendrà. «No feim Fusió 5 per guanyar-hi doblers, el vi es divideix entre les persones que el feim i cada un el reparteix a qui vol», puntualitza el vinater.

Com tot el que Gelabert fa, el seu projecte va més enllà de les coses mundanes. Ell mateix ho explica: «Ara més que mai són importants aquests projectes que enforteixen les relacions humanes i l’amistat vertadera. Cal seguir fent coses sense pensar en la part materialista… Hem de travessar el riu Leteu (el que separa la part material de la part espiritual) i treballar la consciència i l’espiritualitat».

Fusió 5 II és fruit de l’anyada 2017. S’ha elaborat amb raïm de Callet, Mantonegro, Cabernet Sauvignon, Merlot i Sirà, un cupatge en el qual cap varietat predomina sobre la resta. Ha reposat 12 mesos en bota nova de roure francès i, després, tres anys més en botella. El resultat és un vi redó, un punt intens i equilibrat.

Per cert, si algú vol conèixer la humilitat i la saviesa de Toni Gelabert de prop, com també la vinya i els seus vins, ho pot fer a partir d’aquest mes d’octubre, amb cita prèvia, al 610 78 95 31.