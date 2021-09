Perdón por la indiscreción | Septiembre de reencuentros

Reconozco que el abrazo entre la reina Letizia y la princesa Leonor me produjo un pellizco en el corazón. Recuerdo perfectamente ese abrazo de mi madre cuando me marchaba a la universidad, me alejaba de casa, de la familia. Supongo que la heredera se debatirá entre la incertidumbre de una etapa nueva, la alegría de la aventura y la nostalgia. Difiero, sin embargo, en el argumento machacón de que en ese centro exclusivo de Gales, Leonor «vaya a conocer diferentes realidades sociales». Lo vendan como lo vendan, el daño a la educación pública del país que un día aspira a reinar está hecho. No es culpa suya, pero de nuevo, la «libertad» de elección supone una condena para los de siempre. Por cierto, no estuvo exenta de polémica esa serie de instantáneas captadas por el fotógrafo oficial de la Casa y distribuidas por la agencia Efe. Resulta que hubo periodistas que aseguraban que la primogénita de los reyes había iniciado ya las clases ese mismo lunes y que las imágenes en el aeropuerto eran del domingo. Y, por una vez, desde Zarzuela -donde hubo un amplio debate sobre si mostrar o no la despedida y las primeras horas de Leonor instalada- fue transparente. Distribuyó sin más censuras ese adiós donde la tristeza y orgullo de Felipe VI y la mirada perdida de la infanta Sofía al saberse sin su hermana mayor quedaron relegados por ese abrazo de madre que, por una vez, no va a poder controlar férreamente todas las amistades, relaciones y locuras adolescentes de su hija. Veremos si antes de los premios Princesa de Asturias se produce ese reencuentro familiar. Estoy convencida que habrá alguna filtración. Al tiempo. (Vea aquí la galería).

El titular de esta sección quiere hacer referencia a esa vuelta a la rutina marcada inexorablemente en el calendario. Cada mes de septiembre, aunque aún quedan días de verano y gente de vacaciones, parece que todo vuelve a andar. Los que nos dedicamos a esto de la crónica social lo notamos. Empiezan a llegar a invitaciones a eventos, sobre todo artísticos, e inauguraciones. Ojalá, estas próximas semanas la normalidad se instale, hablemos menos de mascarillas y más de vida.

Saliendo a flote

No me voy a cansar de apoyar al sector de organización de eventos, aunque sea solo con unas fotografías ensalzando su trabajo. No lo han pasado bien, y aún están lejos de vivir un buen momento. Pero siempre es un subidón para ellos poder compartir experiencias y probar nuevos productos -esta vez, gastronómicos-. UM Beach mostró su nueva propuesta de catering a un grupo amplio de amigos y colaboradores. Pudimos charlar con Ramón Martín Gordon y Ainhoa Martín, de Viajes Isla Visión; con Xavi Ribas, Lucy Bloendel, de Fusion Deco, o con Carolina Morel, de Blanc y Negre Events; o con Isabella Waibell y Olga Vélez.

El mejor de los ambientes náuticos

Cómo echaba de menos aquellos años en los que la regata Breitling acaparaba portadas y portadas de los medios de comunicación y posicionaban Puerto Portals en el mapa. Pues, sin duda, esta 52 Super Series Sailing Week & TP52 20th Anniversary ha superado todas las expectativas. Gran trabajo de todo el equipo, desde la CEO Corinna Graf, a todo el equipo de Comunicación, encabezado por Elena Seijas. Por cierto, te vamos a echar de menos, Isabel (Blokker). Durante la semana, se homenajeó a un grupo de medallistas olímpicos relacionados con el mundo de la vela, como Fernando León, Theresa Zabell, José Luis Ballester o Nicolás Rodríguez, medalla de bronce en las pasadas olimipiadas..

Por el village, también vimos invitados como Fiona Ferrer, Tristán Ramírez o Artiz Aduritz, que pudieron disfrutar de la emoción de la competición. Y nos dejamos un sinfín de nombres; ya les digo, todo un éxito.

Entrega de premios de la Multihull Cup 2021 en Port Adriano

La flota de catamaranes de alto rendimiento puso el color, la emoción y el estilo a la cuarta edición de la Multihull Cup que se celebró con base en Port Adriano. La entrega de premios, que estuvo protagonizada por la tripulación del Allegra, contó con el armador Adrian Keller, o el capital Rob Grimm. También vimos a Javier López, del Coast, o a Raphaela Petrou, de Silent Yachts.

Arte contemporáneo con voz femenina en Bunyola

La primera edición del fem mercat d’art celebrada en la plaza de Bunyola el último sábado de agosto resultó ser todo un éxito de público y de participantes. 17 artistas del circuito mallorquín e internacional, entre ellas Cianotipas, Rosa del Barco, Teresa Ruiz de Lobera, Bárbara Viel, Aina Gest, Virginia Vallés, Verónica Gil, Victoria García o Reyes Marfil, entre otras, pusieron exhibir sus obras, que van desde la fotografía y grabados, a los dibujos, la pintura y el collage.