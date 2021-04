Fulla d’olivera: Per reforçar el sistema immunitari

Avui parlam d’un producte que prové d’un arbre molt vinculat amb Mallorca i amb la Mediterrània: l’olivera. El seu valor queda reflectit la mitologia grega, concretament en la fundació de la ciutat d’Atenes. Conta la llegenda que Cècrops va fundar aquesta polis, però no li va posar nom. Posidó trobava que havia de dur el seu nom i Atenea, també. Per saber qui en seria el padrí, Zeus va convocar un concurs. Posidó va pegar un cop amb el seu trident a terra i en va sortir un animal nou, un cavall, que oferia als humans força per al treball, velocitat per al transport i coratge per a la guerra. Per contra, Atenea va regalar una olivera, un arbre de llarga vida que dona molt de fruit i del qual en surt l’oli, que antigament també servia per donar llum en les tenebres i en la nit. Els jutges es varen decantar pel present de la deessa de les arts i la saviesa i per això la ciutat es diu Atenes.

El producte d’avui l’elabora Dos Alquemistas i té la fulla d’olivera com a protagonista. Les creadores d’aquesta marca són Katja Wöhr i Kate John. La primera és coneguda perquè juntament amb Sabine Kersten, va saber revalorar un producte tan comú com és la sal per donar-li un toc gurmet amb la marca Flor de Sal. Per la seva banda, John serà l’artífex de les infusions i la pols protagonistes d’avui. La fulla d’olivera destaca per ser rica en oleuropeïna, hidroxitirosol i tocoferol, uns components que destaquen per tenir propietats antioxidants i bioactives. De fet, l’any 2011, la Universitat de Còrdova (Espanya) va publicar un estudi encapçalat pel científic Jaouad Anter sobre els components anticancerígens de la fulla d’olivera. Kate John feia anys que en prenia per reforçar el seu sistema immunitari, però no va ser fins que va veure una poda d’olivera a la Serra de Tramuntana, que se li va ocórrer aprofitar-ne les fulles i crear el seu segell.

El resultat són quatre infusions. La primera, anomenada Mar, està feta amb un 60% de fulla d’olivera, clovella de llimona, herba-sana, herballuïsa i oli essencial de fonoll marí. La Muntanya du un 70% de fulla d’olivera, flor de taronger i oli essencial de mata. La infusió Cel està composta per un 80% de fulla d’olivera, lavanda, tarongí i oli essencial d’herba de Sant Joan; mentre que la infusió Terra és 100% fulla d’olivera amb oli essencial de pi. Cal dir que les fulles d’olivera provenen de la finca ecològica de Son Moragues (Valldemossa) i que els olis essencials són fets a Mallorca, concretament a Sant Joan, per Joan Cànaves Delgado. La particularitat d’aquestes infusions és que necessiten reposar més temps en aigua calenta, entre 7 i 10 minuts. Pel que fa a la pols, en fan de dos tipus: una només feta amb fulles i una altra que combina fulla d’olivera, cacau, sucre de coco, canyella, xili i cardamom, que es poden combinar amb llet o amb un batut al gust.