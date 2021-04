Dionís a taula | Hummus d'albergínia i de carabassa

Del camp de Mallorca, en surten autèntiques delícies. Dues d’aquestes són l’hummus de carabassa i el d’albergínia, que vaig trobar al supermercat Terranostra de Palma. Tots dos s’elaboren a S’Obrador, l’espai creat per l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) i la cooperativa Fruits Secs. Es troba a Consell i s’hi poden preparar productes elaborats amb l’objectiu que el pagès doni un valor afegit a la seva matèria primera i, també, perquè pugui donar sortida a l’excedent de producció que pot tenir puntualment.

L’obrador s’ha pogut crear gràcies a un pla de desenvolupament rural per fer productes innovadors a Mallorca amb doblers de la Conselleria d’Agricultura i del Fons Europeu, la Fundació Mallorca Preservation i la fundació Carasso, que n’ha subvencionat la maquinària (etiquetadora, talladora de verdures, pany electrònic).

Marta Terrassa n’és la responsable i explica com funciona aquest espai. «El pagès es posa en contacte amb APAEMA per fer un producte nou amb els seus aliments i nosaltres en feim la recepta, que es col·lectivitza, és a dir, un altre pagès pot usar sense cap impediment». Per ara, tots dos hummus provenen de les carabasses i albergínies de ses Terres, de Pedro Osuna, a Artà. En total gestiona devers 25 hectàrees que es dediquen a oliverar, cítrics, ovelles i horta.

Per fer l’hummus de carabassa fan servir els ciurons cuits, cultivats a Son Vell (de la família Sureda de Son Macià), que es mesclen i es capolen amb la carabassa, prèviament rostida al forn, i s’hi afegeixen altres ingredients com oli, sal, all i pebre de Tap de Quartí. Per elaborar el d’albergínia, el procediment és bastant similar, però s’hi posa menys quantitat de ciurons, i s’hi afegeix comí, suc de llimona, sal i oli d’oliva.

És ideal per menjar amb pa torrat, amb galletes d’oli o amb crudités, i fins i tot amb coques salades o amanides. També acompanyen molt bé la carn, sigui de pollastre o de porc.

Cal dir que a S’Obrador s’hi fan devers 40 referències que inclouen confitures, com la de carabassí amb alfabeguera, de pruna, d’albercoc, a més de salses i sofrits. També hi preparen cremes i deshidratats, com els bombons de xocolata de garrova amb taronja seca, a més de xips de kale (col verda) i de trempó. Tot un món per assaborir i passar gust.