Falsos remedios que no ayudan contra gripe

Falsos remedios que no ayudan contra gripe Getty Images

La gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por un virus; a las pocas horas de la infección el tracto respiratorio está inflamado y congestivo, suele aparecer de forma brusca la fiebre y los escalofríos, acompañados de dolor de cabeza, congestión nasal, molestias de garganta, malestar general, dolores musculares, pérdida de apetito y tos seca.

Y lo peor es que así debes de estar de 3 a 5 días, después desaparecerá la fiebre y el dolor muscular pero permanecerán la congestión y la falta de energía que pueden durar hasta 2 semanas. Y esto es si no se complica, y no formas parte de un grupo de riesgo, que entonces puede provocar dificultad respiratoria, esputo, otitis media o las molestias abdominales - nauseas, vómitos o diarreas-, estas dos últimas sobre todo en niños.

Gran parte -por no decir todos- de los consejos y afirmaciones que forman parte de la tradición popular, pasados de abuelas a madres, de madres a hijos no son fiables aunque tengan apariencia de serlo.

Por este motivo, hemos recogido algunos de los mitos más conocidos de la gripe que han sido desmontados por 'Guía Gelocatil sobre mitos de la gripe en la red', elaborada por Ferrer Consumer Health, y que es un práctico manual que tiene como objetivo ofrecer herramientas básicas para saber identificar qué contenidos son fiables y que desmonta, con argumentos médicos, los consejos y afirmaciones que con más frecuencia se citan en la red.

Ferrer Consumer Health ha puesto a trabajar a sus expertos para desmontar consejos de lo más variopinto sobre cómo actuar ante la gripe, se han clasificado los mitos en tres grandes apartados: alimentación y bebidas; vestuario y hábitos; prevención y contagio.



Alimentación y bebidas

- "Un diente de ajo picado te cura la gripe en una sola noche". El ajo es un alimento rico en hierro pero no hay evidencia científica para afirmar que actúa frente a la gripe.

- "Hay que no tomar lácteos porque congestionan las vías respiratorias". Los lácteos no son los causantes de la congestión de las vías respiratorias. No obstante, favorecen la producción de moco, por lo que moderar su consumo puede mejorar este síntoma.

- "Las propiedades de la mostaza ayudan a curar los síntomas de la gripe". La mostaza es un alimento rico en vitamina C pero no hay evidencia científica que demuestre que esta sustancia actúa frente a los síntomas gripales.

- "El jengibre y el própolis son antigripales naturales que funcionan". Los antigripales naturales no existen, para evitar la gripe únicamente funciona la vacuna antigripal.

- "La combinación de cebolla, miel y leche es ideal si estás griposo y tienes mucha tos". Sí es cierto que la miel y la leche caliente suavizan la garganta y ayudan a calmar la tos, pero no hay datos científicos que avalen que la cebolla calme la tos.



Vestuario y hábitos

- "Abrígate en la cama y suda para eliminar rápidamente la gripe". SI tienes fiebre y te abrigas mucho en la cama puede subir más la temperatura corporal. Es importante no taparse demasiado y tomar antitérmicos para bajar la fiebre.

- "Si sales a la calle con poca ropa, pasas algo de frío, das una vuelta y te duchas, el día siguiente estás curado". Si pasas frío disminuyen las defensas del organismo y, en consecuencia, es más probable coger un resfriado.

- "Hay que ponerse alcohol en ciertas partes del cuerpo (frente, codos, rodillas y pies) para bajar la fiebre". Nunca se debe intentar bajar la fiebre con agua fría porque habría un gran cambio térmico en el cuerpo. Si la fiebre es muy alta puedes tomar un baño de agua tibia unos dos o tres minutos o refrescarte la frente, la cara o el cuello. De esta forma conseguimos que la fiebre baje unas décimas mientras esperamos el efecto del antitérmico.



Prevención y contagio

- "No salgas nunca a la calle con el cabello mojado". El frío no causa la gripe, la enfermedad la produce un virus. No obstante, es preferible evitar salir con el pelo mojado, sobre todo en invierno porque si coges frío, las defensas bajan y el organismo está más desprotegido y por lo tanto más expuesto al contagio.

- "Si tomas muchos zumos de naranja cada día no cogerás la gripe". Los zumos de naranja son muy ricos en vitamina C y, por tanto, antioxidantes, pero no evitan que cojamos la gripe.

- "Ten cuidado porque un resfriado mal curado acabará convirtiéndose en una gripe". Un resfriado no se convierte en una gripe, son enfermedades diferentes porque son causadas por distintos virus.

- "Si coges la gripe una vez al año ya no la volverás a coger". El virus de la gripe cada año es distinto. Por lo tanto, la gripe puedes cogerla año tras año. Pero en un mismo año tu organismo debería inmunizarse ante el virus y es poco probable recaer en un mismo año dos veces, porque ya has generado anticuerpos.

- "Tápate bien los pies si no quieres caer enfermo. El frío entra por los pies". Los pies son partes distales y, al igual que las manos, se enfrían antes que el resto del cuerpo. Pero en invierno es importante llevar todas las partes del cuerpo bien abrigadas para mantener la temperatura corporal.