Barbara Motorcycle Concepts

Cuando nos imaginamos la moto perfecta solemos hacerlo pensando no solo en su estética, sino también en su familiaridad con lo que todos entendemos que es –o debería ser– una moto.

Pero mira por dónde, en ocasiones surge el genio cuando menos te lo esperas. Lo que ves en estas imágenes son motos, aunque no lo parezcan. Y lo cierto es que te pueden gustar más o menos, pero nadie negará que no puedes dejar de mirarlas.