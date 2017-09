Dulceida, sobre Celia Fuentes: "Yo también tengo mis momentos de bajón"

Dulceida ha hecho un hueco en su apretada agenda para acudir a la premiere de La Llamada. La ´it girl´ no quiso faltar a una cita donde compartió photocall con los rostros más destacados del cine español.



Allí, la catalana mostró su tristeza por la muerte de Celia Fuentes, concursante de ´Quiero Ser´ con la que compartió plató en Mediaset. Además, Dulceida no tuvo ningún problema en reconocer que ella también tiene altibajos, ya que detrás de su perfil con más de dos millones de seguidores en Instagram se escode una mujer "normal".



Tú si que has sentido 'la llamada'.

Sí, es increíble la película, no sé si la habéis visto pero es la mejor película que he visto en mucho tiempo.



¿Qué es lo que más te gusta?

Ellos son inmejorables, tienen dos cabezas que juntas son como genios y saben hacerte reír, sentir, te entran ganas de llorar, aplaudes... es un pack de emociones que eso no lo tienen muchas.



Participaste en un capítulo de ´Paquita Salas´.

Sí.



¿Harías un papel en su próxima película?

Sí, claro. Siempre se lo digo, me dicen vamos a pesar un papel para ti. Cuando empezó La Llamada me tuvieron en mente pero por trabajo y porque al final cogieron actrices de verdad, pues nada. Pero siempre me tienen en mente.



¿Qué tal el nuevo curso de trabajo?

Dulceida: Muy bien, el nuevo curso siempre es locura máxima, en septiembre hay ´Fashion Week´ y este año sobre todo me he hecho casi todas excepto Londres y ahora me voy a París, septiembre es el mes de más trabajo. Pero muy feliz, que el ritmo no pare.



También hay tiempo para disfrutar, te hemos visto en el cumpleaños de tu mujer.

Sí, ha sido muy exprés, pero sí. Eran sus 30, yo no me lo iba a perder, he estado un mes organizando para que fuera el mejor cumpleaños y he estado un día y medio en Barcelona.





Todo por ti y tu felicidad ?? Ayer volé desde Milan para hacerle un fieston sorpresa a la mejor persona del mundo. No os imagináis lo nerviosa que estaba y todo salio mejor imposible. Felicidades otra vez mi amor, TE AMO! @albapaulfe ?? Gracias a todos los que me ayudasteis y lo hicisteis posible ?? #Equipo #cumplealba30 ?? @icanteachyou Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 7:59 PDT

Sí, no sabía qué hacer.Claro, yo ya le había hecho una pero esto era el fiestón.Ha sido una súper sorpresa, desde aquí quiero mandar todo mi apoyo a la familia, nos despertamos, estaba con Madame de Rosa y me lo contó y estuvimos las dos como todo el día con mal cuerpo. Fue una noticia horrible, no manteníamos contacto, yo no la había visto desde ´Quiero ser´. Yo la adoraba, no tenía ni idea y ha sido la peor noticia de este año.Detrás de mi vida hay una chica normal, que trabaja mucho, pero a ella no la conocía tanto, yo la veía bien, una chica feliz, trabajadora.Yo creo que, bueno me imagino, habrían otras cosas porque yo con mi trabajo pues es como tú con el tuyo, soy feliz, hago lo que me gusta. Si que las críticas hay gente que las lleva mejor o peor, yo he tenido mis momentos de bajón y me he puesto a llorar pero llevo nueve años con esto.Hay que hacerlo con ganas e ilusión.