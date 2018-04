Adriana Abenia muestra la cara amarga del embarazo

está radiante de felicidad con su embarazo. La presentadorapara los próximos meses junto a su marido Sergio Abad.Aunque ella sea la viva estampa de la felicidad, Adriana ha querido mostrar la cara menos amable del embarazo. Sin ningún tipo de tapujo, Abenia ha compartido un vídeo donde habla abiertamente de la parte negativa de la dulce espera: "Se trata de. Las nauseas del primer trimestre, el dolor de pecho, los cambios de humor a los que te ves sometida, las restricciones en las comidas... Muchas somos las futuras mamás que tenemos que pincharnos heparina para que la sangre no sea espesa como el chocolate en esta dulce espera, con la ilusión de que todo llegue a buen término".Una problemática que no borra su sonrisa, pues: "Y no pasa nada. Yo tendré que hacerlo hasta pasado el puerperio (la famosa cuarentena), pero sé que cada día que ejerzo de practicante con mi propia piel es un día menos para verle la carita a la peque".