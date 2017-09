Los secretos de la boda del Marqués de Griñón

A estas alturas ya nadie duda de que el Marqués de Griñón y Esther Doña son marido y mujer. Tuvieron su boda (el pasado verano) y su reboda (hace unos días) en el palacio del Rincón rodeados de amigos y familiares, más de los primeros que de los segundos. "¡Hola!" sirve en bandeja la exclusiva de la fiesta y todo lo que ello conlleva: vestidos, arreglos florales, famosos, menú, música, sonrisas y lágrimas, presencias y ausencias... Algunos detalles que avanzan en portada: la novia llevó dos vestidos y hubo "inesperados encuentros". Olympia de Grecia aspira a convertirse "en una mujer fuerte e independiente" como todas las de su familia, dice ella en una entrevista para la que posa, al menos en la foto de portada que ha elegido "¡Hola!", poniendo ojitos y cara de perdida. Todo lo contrario de ser fuerte e independiente.

Una que sí va a su bola es Chabelita Pantoja, que se quita y pone novios (o maridos) con una facilidad pasmosa. En "Lecturas" cuenta esta semana que ha dejado a Alejandro Albalá y ha vuelto con Alberto Isla, para más señas el padre de su hijo. Entre ambos ha navegado sentimentalmente la hija de la Pantoja en los últimos años. Paz Padilla ha cumplido 48 años y se ha montado una fiesta china para celebrarlo con su familia y amigos. Julián Contreras, ex de Carmina Ordóñez, tiene pareja y la presenta en "Lecturas" en exclusiva. Es suiza y, según cuenta él, la mujer de su vida.

Sin programa propio ha regresado María Teresa Campos a la tele, lo que sirve a "Semana" para calificar la vuelta de "agridulce". Y es que una de las "más grandes" de las ondas requiere un plató en exclusiva para hacer y deshacer a su gusto. No obstante, en la revista aclaran que está a la espera de ello. Paz Padilla también se hace hueco en la portada con motivo de su cumpleaños, que "Semana" acompaña con un listado de los "secretos de una mujer luchadora". Quien no levanta cabeza es Antonio David, ex de Rociíto, inmerso en un mar de problemas judiciales.

"Diez minutos" abunda en esto último y habla de que éste ha involucrado a su mujer en algún pleito. La foto del rostro de Antonio David, serio y cabizbajo, junto a la de su esposa, similar, lo dice todo. La revista también califica de "agridulce" el regreso de la Campos a la tele como comentarista de "Gran Hermano". Se ocupan también del fallecimiento de la joven "influencer" Celia Fuentes y, como exclusiva, sirven unas fotos de la cantante Soraya, con marido e hija, en la playa. Y es que el verano se alarga en el mundo del cuore.