Julián Contreras Junior, el soltero de moda

Solo cinco semanas, cinco, le han bastado a Julián Contreras para demostrar a través de sus redes sociales que ya no es el patito feo que recordamos a la sombra de sus hermanos de Ordóñez en cuanto a físico, sino que se ha convertido en un hombre muy atractivo y con el que muchas madres soñarían tener como yerno para sus hijas, físicamente muy distinto al Julián que vimos en 'GH Vip 4'.



Y es que el hijo pequeño de Carmina Ordóñez, parece que no solo se ha transformado físicamente y luce un aspecto increíble a sus 31 añitos, sino que continúa cultivando su mundo interior. De siempre se ha sabido que Julián tiene un lado culto y sensible que expresa en forma de escritura y que ha demostrado publicando tres libros, y que hace unos días en redes anunció que está inmerso en la redacción de la que sería su cuarta obra.



El hermano de Cayetano y Fran Rivera, se ha tomado muy en serio los propósitos del nuevo año de cambiar y mejorar su aspecto y es que no solo se ha modernizado en la forma de vestir sino que se está preocupando de conservar el cuerpo musculoso que luce desde hace unos meses y no para de mostrarlo en su red social de Instagram.





Se aprecia, claramente, que realizo un número infinito de repeticiones... ??????¡Buen fin de semana a todos! #maroemanagement #ultimatestack #nutrisport #fitness #biceps #curl #training Un vídeo publicado por Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 6:31 PST

La puesta de sol es, sencillamente, mágica... ¿No os parece? ;) #maroemanagement #sunnyday #puestadesol #happy #sunshine Una foto publicada por Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 10:41 PST

¡Por fin! Este es el gran cambio. Obra de la maravillosa e inigualable @nataliaferviu cuya cita... Aún reclamo. Gracias por la magia ;) #maroemanagement #cambiame #look #newstyle #et #marcianitos Una foto publicada por Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 6:14 PST

Tras su paso por Cámbiame VIP estaría abierto a encontrar el amor, ya que se le pudo ver en dicho programa tontear abiertamente con la estilista Natalia Ferviú a la que pidió una cita en directo y la invitó a salir a cenar, invitación que la Ferviú aceptó, reconociendo lo que tod@s pensamos: queEstaremos atentos, porque no sabemos si Contreras se habrá cerrado su perfil en Tinder, que utilizaba para ligar como el mismo admitió hace unos años, pero lo que si es seguro es que al paso que va, no parece que vaya a