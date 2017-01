Rafa Nadal bromea sobre Xisca en Australia

Rafa Nadal se ha clasificado para los cuartos de final del Open de Australia, tras ganar a Gael Monfils. Después del partido al extenista Jim Courier entrevistaba al balear cuando le preguntó por la presencia de su novia Xisca en la grada de Melbourne.



A Nadal le hizó gracia la pregunta y aseguró, "después de diez años por fin mi novia ha podido conseguir una Wildcard (invitación que dan a algunos tenistas para participar en el torneo)". Su contestación arrancó los aplausos de la grada y las carcajadas hasta de la propia Xisca.





"After 10 years, finally my girlfriend gets a wildcard to come here."



??????



Smooth Rafa... #AusOpen #Nadal pic.twitter.com/RK953jWZaX