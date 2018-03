La madre critica al periodista que dijo ser amigo de la familia

? La madre del niño asesinado en Almería Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, llamó ayer a El programa de Ana Rosa para afear en directo las labores profesionales de uno de los periodistas que ha seguido el caso de la desaparición y muerte de su hijo. Dijo estar "muy molesta" con el trabajo de Manuel Vilaseró, periodista de El Periódico, por "no poner el foco" en los asuntos que, a juicio de la madre, eran relevantes para esclarecer el caso: "No dudo en sus buenas intenciones, pero se está presentando como amigo nuestro cuando no lo es. Tengo el derecho a decir que no me gusta".

Patricia Ramírez intervino en directo el miércoles para criticar el trabajo de Viaseró, quien es conocido del padre del niño asesinado. El periodista tiene un hijo que era amigo de Gabriel, pues compartían una edad cercana y veraneaban en Almería. "Me ha decepcionado sin conocerlo", le espetó Patricia Ramírez. "Se ha hablado que era amigo de la familia y no es así. Conocía al niño", prosiguíó