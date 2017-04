Juicio por amenazar a una pediatra que no quiso recetar un antibiótico

La fiscalía pide nueve meses de prisión para una mujer acusada de amenazar a una pediatra por no recetarle un antibiótico a su hija en un centro de salud de Palma. La sospechosa habría exigido que le prescribiera el fármaco contra el criterio de la médico, a la que intimidó a gritos ante varios testigos. El abogado de la facultativa, Luis Moyà Antón, eleva su petición de condena a un año de cárcel.



Los hechos, según el relato de las acusaciones, ocurrieron el 10 de mayo de 2016 en el centro de salud Casa del Mar. La acusada, una búlgara de 35 años, acudió con su hija a la consulta de una pediatra. La médico examinó y realizó varias pruebas a la niña y descartó recetarle un antobiótico, como pedía la madre.



Ante la negativa de la facultativa, la sospechosa supuestamente la increpó. "Recétame un antibiótico, que para eso estás aquí. ¿Qué pasa, que no me lo recetas porque no soy española?", le habría espetado. La pediatra, tras intentar calmarla en vano, le pidió que saliera de la consulta. La madre salió entonces de la sala profiriendo amenazas a viva voz y ante los pacientes que esperaban su turno. "¡Como le pase algo a mi hija voy a matar a esta mierda! ¡Que lo oiga todo el mundo, que es una mierda!", gritó la acusada, imputada por un delito de amenazas.