Detenido por sustraer un paquete de ´botifarrons´ en un supermercado de Palma

La Policía ha detenido esta semana a un hombre mallorquín de unos 60 años por sustraer un paquete de 'botiffarrons' en un supermercado de la ciudad. Una empleada del establecimientoal vacío y cuyo precio ascendía a 1,77 euros. La trabajadora le llamó la atención y le indicó que pagara el embutido, pero el sospechoso hizo caso omiso y se negó a abonar el dinero. Entonces, el supermercado alertó de lo sucedido a la Policía. Mientras,

Cuando llegó una patrulla al lugar, comprobó que los hechos no eran graves, pero el cliente carecía de un domicilio conocido, por lo que los agentes procedieron a arrestarle por un hurto. El hombre, que no dispone de recursos económicos, incluso fue puesto a disposición judicial en Palma. Se acogió a su derecho a no declarar y, poco después, quedó en libertad por orden judicial.

El supermercado de la ciudad en el que tuvo lugar la sustracción del embutido ha renunciado a las acciones penales y civiles que le pudieran corresponder, lo que hace entrever que el caso probablemente se archivará. El paquete de 'botifarrons' se hallaba en un expositor para su venta con motivo de las próximas fiestas de Sant Antoni en el que se consumen este tipo de productos cárnicos.